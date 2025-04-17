Портников заявил о расколе в команде Трампа: Путин добивается своего

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В команде президента США Дональда Трампа наметился раскол, а это значит, что кремлевский диктатор Путин добивается своего.

Об этом в своем блоге на Obozrevatel.com написал публицист и журналист Виталий Портников.

Приводим текст сообщения:

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«Специальный представитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, который недавно встречался с российским главой Путиным в Санкт-Петербурге, впервые заговорил об итогах этого разговора и подчеркнул, что Путин желает всеобъемлющего мира

Уиткофф сказал, что главная проблема урегулирования ситуации между Россией и Украиной связана с пятью регионами, имея в виду Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область и Автономную Республику Крым.

Но на самом деле проблема гораздо глубже, поскольку связана с гарантиями безопасности, 5-й статьей НАТО, протоколами безопасности и всеми проблемами, которые накопились между двумя странами.

Таким образом, представитель Трампа на телеканале Fox News повторил все то, что мы слышим от российского президента и других его чиновников, которые также опровергают возможность достижения договоренности о прекращении огня без всеобъемлющего мира, настаивают на том, чтобы украинские войска оставили ту часть территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. также постоянно рассказывают о беспокойстве России по поводу ее безопасности. Как будто это Украина угрожает России или начала войну с соседней страной.

Тот факт, что Уиткофф следует пророссийским нарративам в своем подходе к завершению российско-украинской войны, может не понравиться другим представителям окружения президента Трампа.

Издание Wall Street Journal подчеркивает, что сотрудники Трампа — государственный секретарь Марк Рубио и другой спецпредставитель Трампа Кит Келлогг не соглашаются с подходом Уиткоффа и пытаются убедить Трампа в том, что Путин не собирается договариваться о реальном мире, а только использует американские желания.

Однако и Рубио, и Келлогг также согласны с позицией Трампа относительно необходимости скорейшего завершения войны, только настаивают на необходимости жесткого отношения к Российской Федерации и усиления давления на Путина.

Уиткофф говорит об экономическом аспекте сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией и убеждает, что завершение войны как раз будет заключаться в финансовых и экономических договоренностях между Москвой и Вашингтоном.

Очевидно, именно для того, чтобы продавать Трампу этот экономический воздух, Путин и назначил своим специальным представителем по международным экономическим взаимоотношениям с другими странами Кирилла Дмитриева, который работает с Уиткоффом и предлагает ему разнообразные проекты, которые на самом деле никогда не станут реальностью, и перед встречами Путина с Уиткоффом, и во время других раундов. Поэтому важно то, чью позицию будет воспринимать сам Трамп.

С точки зрения издания Wall Street Journal, сейчас американский президент склоняется к позиции Уиткоффа.

Это и понятно, ведь Трамп никогда не понимал язык ценностей и всегда понимал язык денег. И тем более человек с такой завышенной самооценкой просто не может поверить, что другие откровенно насмехаются над ним и пытаются его использовать для собственных целей и что у Путина может быть достаточно хороший арсенал работы с такими клиентами, как Дональд Трамп или Стив Уиткофф.

Однако поведение Дональда Трампа в Белом доме в разговоре с сальвадорским президентом Наибом Букеле вновь продемонстрировало, что американский президент ищет возможности договориться со своим российским коллегой и продолжает обвинять в том, что началась война, своего предшественника Джозефа Байдена, так много сделавшего для помощи Украине.

Хотя Трамп и поставил Путина на первое место в перечне тех, кто виноват в российско-украинской войне, сам факт того, что вместе с ним, он называет виновниками Байдена и Зеленского, открывает для Трампа, по крайней мере с его собственной точки зрения, широкую дорогу для дальнейших маневров для договоренностей. России с целью достичь выгодных для Трампа и их окружения сделок.

Однако действия Путина на российско-украинском фронте и прежде его удары по мирным городам Украины, уничтожение российским президентом гражданских жителей только усугубляют ситуацию в окружении Трампа.

После удара по Сумам и государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и специальному представителю Киту Келлогу, и другому специальному представителю Ричарду Греннелу, также имеющему довольно серьезные позиции в окружении Трампа, пришлось высказываться по поводу этого преступного акта российских военных. А Трампу пришлось отвечать на вопрос о Сумах на борту собственного самолета, хотя было очевидно, что американский президент очень неохотно комментирует это преступление своего российского приятеля.

И конечно, в этой ситуации тем, кто еще думает о каких-то своих репутациях после того, как Дональд Трамп перестанет быть президентом Соединенных Штатов, и тем, кому абсолютно наплевать на репутации, когда речь идет о выгодных сделках с российским президентом и другими авторитарными правителями, этим двум группам очень трудно дойти до какого-то общего. война.

Тем более что Путину только этого и надо, ведь российский президент не собирается договариваться ни с доверчивым Стивом Уиткоффом, ни с напыщенным Дональдом Трампом, которые просто не осознают, в каком реальном мире они оказались.

А Стив Уиткофф, с его очевидным непониманием того, что происходит и в российско-украинской войне, и на Ближнем Востоке, просто для Путина и для Кирилла Дмитриева неплохим инструментом, который помогает достичь этих целей. И реакция американского президента на преступление российских военных в Сумах только доказывает, что Путин с точки зрения».

Напомним, ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что существует шанс изменить отношения России и Соединенных Штатов Америки.