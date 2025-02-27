Портрет Трампа предлагают разместить на 250-долларовой купюре: готовится законопроект

Республиканцы в Конгрессе уже выдвинули несколько других идей с целью почтить Трампа после его возвращения в Белый дом.

Республиканец Джо Уилсон, избранный в Палату представителей от Южной Каролины, разрабатывает проект закона, по которому портрет Дональда Трампа должен появиться на новой купюре в 250 долларов. Таким образом, полагает американский политик, будут отмечены достижения президента в финансовой сфере.

Об этом сообщает The Independent.

Несмотря на то, что федеральный закон запрещает появление любого живого человека на денежных знаках США, законодатель от Республиканской партии представил макет новой банкноты, созданный искусственным интеллектом.

Соответствующее изображение он опубликовал в сети Х, добавив в описании, что "Байденфляция" [т.е. период, когда инфляция достигла пика в 9,1% в 2022 году во время администрации Байдена] заставила американцев носить с собой больше наличных денег.

“Мне приятно объявить, что я подаю законопроект, который поручит Бюро гравировки и печати создать банкноту номиналом 250 долларов с изображением Дональда Дж. Трампа", – написал Уилсон.

Федеральная резервная система выпускает семь банкнот: $1, $2, $5, $10, $20, $50 и $100, а Бюро гравировки и печати создает банкноты.

Также читайте ИИ назвал Трампа и Маска главными лжецами современности

Банкноты, номиналом более 100 долларов, включая купюры в 500, 1000, 5000 и 10 000 долларов, последний раз были напечатаны в 1945 году, но их выпуск был прекращен в 1969 году из-за отсутствия использования.

На современных банкнотах изображены бывшие президенты Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн, Эндрю Джексон и Улисс Грант, а также отцы-основатели США Александр Гамильтон и Бенджамин Франклин. В обращении нет банкнот номиналом в 250 долларов.

За отбор тех, кто появляется на банкнотах, отвечает Министерство финансов, рассматривающее "людей, чье место в истории хорошо известно американскому народу".

Как еще предлагают почтить Трампа

Республиканцы в Конгрессе уже выдвинули несколько других идей, чтобы почтить Трампа после его возвращения в Белый дом.

Конгрессмен из Нью-Йорка Клаудия Тенни внесла законопроект о том, чтобы сделать день рождения Трампа официальным федеральным праздником. Она предложила объединить ежегодное празднование Дня флага с днем рождения президента, поскольку оба праздника приходятся на 14 июня.

В прошлом месяце представитель штата Флорида Анна Паулина Луна, избранная возглавить новую рабочую группу Конгресса по раскрытию ряда национальных тайн, представила новый законопроект о размещении лица Трампа на горе Рашмор. Как известно, на этой горе высечены 18-метровые головы четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

"Его выдающиеся достижения для нашей страны и успех, которого он будет продолжать достигать, заслуживают высочайшего признания и уважения на этой знаковой национальной достопримечательности", — написала она в сети X.

Через три дня после инаугурации Трампа представитель Теннесси Энди Оглз предложил пересмотреть 22-ю поправку к Конституции, чтобы позволить действующему президенту баллотироваться на третий срок.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен ввести программу, которая позволит покупать гражданство страны за $5 млн и будет называться "золотая карта".

Читайте также: