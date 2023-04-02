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Португальцы вышли на массовые протесты из-за жилищного кризиса – цены на недвижимость подскочили более чем на 75%

Португальцы вышли на массовые протесты из-за жилищного кризиса – цены на недвижимость подскочили более чем на 75%

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Португальцы вышли на массовые протесты из-за жилищного кризиса – цены на недвижимость подскочили более чем на 75%

Фото: sam-sebe-columb.com

В Лиссабоне и других городах прошли многотысячные акции протеста из-за подорожания жилья и низких зарплат.

Тысячи людей вышли на улицы Лиссабона и других городов Португалии в субботу, 1 апреля, на знак протеста против стремительного роста арендной платы и цен на жилье.

Об этом сообщает Reuters.

Португалия – одна из самых бедных стран Западной Европы, где, по данным правительства, более 50% работников в прошлом году зарабатывали менее 1000 евро в месяц. Минимальная заработная плата составляет 760 евро. Нынешний уровень инфляции в Португалии составляет 8,2%.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Лиссабоне составляет около 1350 евро.

По данным Европейского статистического агентства Eurostat, с 2010 по 2022 год цены на недвижимость в Португалии взлетели более чем на 75%, стоимость съема жилья – почти на 25%.

Напомним, в Израиле продолжаются многотысячные митинги против судебной реформы.

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Дата публикации
Просмотры
780
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