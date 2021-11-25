Португалия обещает осуществить COVID-ревакцинацию четверти населения до конца января

В стране с 87% вакцинированного населения зафиксировали самый высокий за четыре месяца суточный прирост COVID-заражений.

Министр здравоохранения Португалии Антонио Салес в среду, 24 ноября, пообещал до конца января ревакцинировать от COVID-19 четверть населения страны, чтобы справиться с "еще не прошедшим пандемическим штормом".

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что более 850 тысяч португальцев уже получили дополнительную прививку от коронавируса. Салес ожидает, что еще 2,5 миллиона граждан получат третью дозу COVID-вакцины до конца января.

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Соответствующее заявление глава Минздрава Португалии озвучил на фоне регистрации 3 773 новых случаев заболевания COVID-19, что стало самым высоким суточным приростом больных в стране за четыре месяца.

Около 87% населения Португалии, насчитывающего немногим более 10 миллионов жителей, считаются полностью привитыми.

На прошлой неделе португальский премьер-министр Антониу Кошта заявил, что правительство вряд ли вернет локдаун, поэтому новые меры будут направлены на то, чтобы "поменьше беспокоить жизнь людей".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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