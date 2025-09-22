- Дата публикации
Португалия объявила о признании Палестины
Португалия официально признала независимость Палестинского государства.
Португалия объявила об официальном признании Палестинского государства.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Паулу Ранжел в ходе заседания постоянного представительства Португалии при ООН.
«Сегодня, 21 сентября 2025 года, Португальское государство официально признает государство Палестина… Португалия выступает за двухгосударственное решение как единственный путь к миру», — отметил он.
Глава МИД подчеркнул, что этот шаг не отменяет нынешней трагедии в секторе Газа и не уменьшает вес ужасающих терактов 7 октября.
«Мы призываем открыть луч света для мира. Пора принять необходимые меры для достижения мира», — резюмировал Ранжел.
Ранее сообщалось, что Австралия присоединилась к Великобритании и Канаде, признав Палестину независимым государством.
Мы ранее информировали, что Израиль подверг резкой критике решение Великобритании, Канады и Австралии признать государство Палестина.