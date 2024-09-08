Португалия призвала ЕС начать подготовку к вступлению Украины — Bloomberg

Этот процесс потребует финансовой и институциональной реформы.

Португалия проводит активную работу по лоббированию вступления Украины в Евросоюз и хочет, чтобы блок как можно быстрее начал готовиться к этому.

Об этом пишет Bloomberg.

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел в кулуарах Форума Амброзетти заявил, что его страна уже готовится к вступлению Украины в Евросоюз.

"Мы очень вовлечены в процесс расширения, — отметил он. — Мы должны подготовиться к тому, чтобы принять Украину в ЕС, когда это станет возможным".

Он отметил, что этот процесс "требует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно".

Также португальский премьер отметил, что "вторжение Украины в Курскую область России явно изменило восприятие баланса в войне", призвав к переговорам в целях мирного урегулирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит первые 4,2 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский объяснил, как в будущем исключить возможность повторной агрессии РФ.

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