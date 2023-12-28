Поругались из-за подарков: брат застрелил сестру и получил пулю в живот

В американском штате Флорида 14-летний парень застрелил старшую сестру после вспыхнувшей из-за ссоры из-за покупки подарков на Рождество.

О трагедии сообщает CBS News.

Все началось в ТЦ, куда семья отправилась, что купить подарки. В магазине подросток поссорился с братом.

После этого семья отправилась домой, но там подростки продолжили ссориться. В какой-то момент 14-летний парень схватил полуавтоматический пистолет, прицелился в брата и пригрозил, что выстрелит ему в голову.

Родственники выставили подростка за дверь. В комнате находилась старшая сестра обеих ребят, попытавшаяся успокоить брата.

В ответ разъяренный подросток начал оскорблять сестру и пригрозил, что пристрелит ее. Размахивая оружием, он действительно спустил курок. Пуля попала 23-летней девушке в грудь, пробив оба легких. Медики не смогли ее спасти.

Второй подросток, услышав выстрел, выскочил из дома с еще одним пистолетом и тоже выстрелил, ранив брата в живот. 14-летнего парня прооперировали, он находится в больнице в стабильном состоянии.

Второго подростка (15 лет) задержали дома у родственников. Его обвиняют в покушении на убийство и попытку скрыть вещественные доказательства.

Напомним, в США произошла стрельба в торговом центре "Цитадель" в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Один человек погиб и двое получили серьезные ранения.

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