"Порвут на части": Медведев наконец-то признал реальную судьбу России после проигрыша в войне

Медведев в очередной раз пригрозил, что, мол, РФ "вправе защищаться любым оружием, в том числе и ядерным".

Россия перестанет существовать в случае проигрыша Путина в войне против Украины.

Об этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в Telegram.

"Если Россия остановит СВО (как в РФ пропагандисты называют войну против Украины. – Ред.), не добившись победы, – России не будет, ее порвут на части", – сказал Медведев.

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В то же время, российский пропагандист утверждает, что война в Украине якобы закончится, "если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму". Кроме того, традиционно Медведев повторил кремлевские лживые нарративы, что США хотят поражения РФ и снова прибег к угрозам ядерным оружием.

"Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы имеем право защищаться каким-либо оружием, включая ядерное", — убежден Медведев.

По его словам, Москва приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за войны, которую США и НАТО якобы объявили России.

"Вчера было послание президента России федеральному собранию, в котором в частности было объявлено о приостановлении нашего участия в СНВ-3. Назрелое решение, которое подтолкнула война, объявлена США и другими странами НАТО в нашей стране", — утверждает Медведев.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что с середины и к концу весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

К слову, Путин 21 февраля пригрозил, что Россия готова испытывать ядерное оружие.

В тот же день диктатор РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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