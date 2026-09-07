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Посадка превратилась в трагедию: разбился самолет известной компании, много погибших и раненых (видео)
Грузовой самолет Amazon при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с транспортными средствами. После аварии он загорелся.
В аэропорту Майами произошла смертельная авиакатастрофа. Грузовой самолет американской компании Amazon выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с несколькими транспортными средствами. По меньшей мере, пятеро погибших и еще несколько человек получили травмы, трое из них находятся в критическом состоянии.
Об этом пишут Reuters и AP News.
Самолет выехал за пределы полосы и врезался в автомобили
Авария произошла около 14:00 по местному времени 6 сентября. Boeing 767-300, эксплуатирующий грузовая авиакомпания 21 Air для Amazon, прибыл из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико.
По данным LADbible, самолет при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с несколькими транспортными средствами. После аварии самолет загорелся. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых виден густой черный дым и сильное пламя.
Пять человек погибли, еще пятеро пострадали
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кофе подтвердил гибель не менее пяти человек. По информации Reuters, еще пять человек получили травмы. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Пилот и второй пилот после аварии были заблокированы в кабине самолета. Также спасателям пришлось увольнять людей из транспортных средств, в которые врезался самолет.
На место прибыли более 60 пожарных подразделений
После аварии в международный аэропорт Майами направили более 60 подразделений пожарно-спасательной службы.
По словам начальника пожарной службы Майами Раида Джадаллаха, спасатели прибыли на место примерно через 30 секунд после получения сообщения о чрезвычайной ситуации.
Пожарные обнаружили самолет, охваченный пламенем, и начали одновременно тушить пожар и оказывать помощь пострадавшим.
После аварии в аэропорту была введена полная остановка воздушного движения — другие самолеты временно не могли ни приземляться, ни вылетать.
Все взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки были закрыты. Из-за аварии десятки рейсов отменили или задержали.
Amazon подтвердила аварию
Представитель Amazon Келли Нантел подтвердила LADbible, что самолет Amazon Air, который эксплуатировала компания 21 Air, попал в аварию при попытке посадки в Майами.
В Amazon заявили, что компания сотрудничает с местными властями и продолжает собирать информацию об обстоятельствах крушения. Приоритетом назвали безопасность и помощь всем пострадавшим.
«Ситуация быстро меняется и мы все еще собираем детали. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и должностными лицами, чтобы понять, что именно произошло. Сейчас нашим абсолютным приоритетом есть безопасность, благополучие и забота обо всех причастных. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших», — говорится в заявлении компании.
Причину крушения устанавливают
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило аварию и начало расследование. К установлению причин крушения также привлечен Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).
Следователи устанавливают, почему самолет не смог остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы.
Напомним, в США разбился военный вертолет. Двое находившихся на борту военных погибли.