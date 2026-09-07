Посадка превратилась в трагедию: разбился самолет известной компании, много погибших и раненых (видео)

Авиакатастрофа / © Associated Press

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В аэропорту Майами произошла смертельная авиакатастрофа. Грузовой самолет американской компании Amazon выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с несколькими транспортными средствами. По меньшей мере, пятеро погибших и еще несколько человек получили травмы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Об этом пишут Reuters и AP News.

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Самолет выехал за пределы полосы и врезался в автомобили

Авария произошла около 14:00 по местному времени 6 сентября. Boeing 767-300, эксплуатирующий грузовая авиакомпания 21 Air для Amazon, прибыл из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико.

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По данным LADbible, самолет при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с несколькими транспортными средствами. После аварии самолет загорелся. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых виден густой черный дым и сильное пламя.

Пять человек погибли, еще пятеро пострадали

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кофе подтвердил гибель не менее пяти человек. По информации Reuters, еще пять человек получили травмы. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Пилот и второй пилот после аварии были заблокированы в кабине самолета. Также спасателям пришлось увольнять людей из транспортных средств, в которые врезался самолет.

На место прибыли более 60 пожарных подразделений

После аварии в международный аэропорт Майами направили более 60 подразделений пожарно-спасательной службы.

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По словам начальника пожарной службы Майами Раида Джадаллаха, спасатели прибыли на место примерно через 30 секунд после получения сообщения о чрезвычайной ситуации.

Пожарные обнаружили самолет, охваченный пламенем, и начали одновременно тушить пожар и оказывать помощь пострадавшим.

После аварии в аэропорту была введена полная остановка воздушного движения — другие самолеты временно не могли ни приземляться, ни вылетать.

Все взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки были закрыты. Из-за аварии десятки рейсов отменили или задержали.

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Amazon подтвердила аварию

Представитель Amazon Келли Нантел подтвердила LADbible, что самолет Amazon Air, который эксплуатировала компания 21 Air, попал в аварию при попытке посадки в Майами.

В Amazon заявили, что компания сотрудничает с местными властями и продолжает собирать информацию об обстоятельствах крушения. Приоритетом назвали безопасность и помощь всем пострадавшим.

«Ситуация быстро меняется и мы все еще собираем детали. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и должностными лицами, чтобы понять, что именно произошло. Сейчас нашим абсолютным приоритетом есть безопасность, благополучие и забота обо всех причастных. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших», — говорится в заявлении компании.

Причину крушения устанавливают

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило аварию и начало расследование. К установлению причин крушения также привлечен Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Следователи устанавливают, почему самолет не смог остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы.

Напомним, в США разбился военный вертолет. Двое находившихся на борту военных погибли.

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