Посадка с ветерком: у пассажирского самолета во время полета "открылось" окно (видео)

В США на борту самолета авиакомпании Alaska Airlines, на котором находились 177 пассажиров и членов экипажа, возникла паника после того, как во время полета разбилось одно из окон в салоне. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку, а компания решила прекратить полеты на самолетах Boeing 737 Max 9 на время их проверки.

Об этом в субботу, 6 января, сообщает BBC.

Согласно данным отслеживания полета, самолет, следовавший в Онтарио, Калифорния, достиг высоты 4876 метров, когда началось аварийное снижение.

На изображениях, присланных пресс-агентствам, видно ночное небо через щель в фюзеляже, также видны изоляционные материалы и другой мусор в салоне.

Разбитое окно в пассажирском самолете / Фото: скриншот с видео

Пассажиры сообщают об очень сильном ветре в салоне, который даже вырывал телефоны из рук людей. Все пассажиры во время экстремальной посадки сидели на своих местах и были пристегнуты ремнями безопасности. Одна из пассажирок крепко прижимала к себе ребенка.

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Авиакомпания заявила, что временно приостановит рейсы с использованием всех 65 самолетов 737 Max 9 для проведения проверок. В Boeing заявили, что знают об инциденте и тоже расследуют его.

"Мое сердце с теми, кто был в этом самолете — мне очень досадно из-за того, что вы пережили", — сказал Бен Миникуччи, генеральный директор Alaska Airlines, добавив, что каждый самолет будет возвращен в эксплуатацию только после завершения полного технического обслуживания и проверки безопасности.

Напомним, в Японии самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул во время приземления в токийском аэропорту "Ханеда" во вторник, 2 января. 379 пассажиров и находившихся на борту самолета экипаж эвакуировали.

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