"Посадят, так посадят. Просто получается неприятно": российские "добровольцы" жалуются на обвинения в дезертирстве

Украинские военные дважды разбивали " добровольцев" так называемого национального батальона "Алга" – под Угледаром и Херсонской областью. Оставшиеся в живых написали рапорты об увольнении, и теперь их обвиняют в дезертирстве.

Об этом рассказал для издания "Важные новости" один из бойцов, вернувшийся с фронта, попросивший об анонимности.

Отмечается, что 24 марта Казанский гарнизонный военный суд рассмотрит иск бывшего добровольца национального батальона Алга к военному комиссариату Татарстана и своей воинской части. По истечении четырехмесячного контракта он и его сослуживцы сдали оружие и написали рапорты об увольнении. Документы подписали командиры роты и батальона, но командир 72-й бригады отказался ставить подпись без объяснения причин. Тогда казанские добровольцы самовольно покинули часть и вернулись домой.

"В настоящее время в отношении этих добровольцев ведется проверка по уголовному делу по части 5 статьи 337 УК («Самовольное оставление части или места службы продолжительностью более одного месяца в условиях вооруженного конфликта») и статьей 338 УК («Дезертирство»)», — говорится в статье.

Также читайте В России оказались неготовы к выдаче ордера на арест Путина

Наемник жалуется на снаряжение, военное вооружение, огромные потери батальона и мощь украинского наступления на Херсон.

"Меня контузило [во время контрнаступления украинской армии] на Херсонском направлении, правом берегу Днепра. Мы стояли в 800 метрах от них, держали оборону, чтобы они не ушли. Сами штурмовать не могли: они стояли на высоте, мы внизу, нас видели, как на ладони.Многие люди [из батальона] погибли.Может быть, половина.Рядом хлопнуло, и ударной волной меня накрыло.Я общался с комбатом, не успел даже в окоп залететь.Я обратился в один госпиталь, потом в другой – дали таблетки от давлению, которое не помогало", — ноет российский оккупант.

По прибытии в Россию он сходил в военкомат, чтобы рассказать о проблемах со здоровьем и почему он не может идти воевать. Но, по его словам, там " ни ответа, ни привета. А по итогу пытаются дело пришить. Меня также вызвали туда в Следственный комитет".

Россиянин плачется, что ими и деньги не платят, и не увольняют, и не дают ни одного статуса. Также он поскулил, что "очень тяжело воевать с украинцами".

"Эта война [в Украине], конечно, жестче. Здесь работают дроны. У нас тоже есть, для нас [Татарстан] покупал очень дорогие дроны. Но в конце концов [украинцы] их «сажали». Надо было бы придумать, чтобы к нас их дроны тоже не долетали. А получалось, что мы с автомата дрон сбиваем, и буквально в течение трех секунд начинает прилетать артиллерия или миномет, или арта. В атаку не пойдешь и не укроешься, потому что тепловизоры работают . он.

"После этих войн уже нет страха: посадят — значит, посадят. Просто получается неприятно. Вроде бы пришли добровольцами, а получается, что мы еще и плохие. Очень обидно за правительство. То, что ведет себя именно так. Я не знаю, может правительство полностью деньги выделяет, но не доходят они до нас. Хотя мы свое дело сделали, отработали контракт. И досадно, что там сражаемся с противником, а сюда приходишь и тоже начинаешь воевать", — продолжает оккупант разговор.

Напомним, Россия запретила оккупантам сдаваться в плен, даже "при условии полного окружения".

Парализовали врага дерзостью: вертолетчики рассекретили детали полетов на окруженную "Азовсталь"

Читайте также: