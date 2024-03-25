Пощечина для Варшавы: как российский посол отреагировал на вызов в МИД Польши из-за ракеты

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева после того, как российская ракета залетела в воздушное пространство Польши во время атаки на Украину. Однако он проигнорировал вызов.

Об этом передает RMF24.

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Варшава намеревалась вручить ноту протеста Андрееву, однако тот сегодня просто не пришел в министерство по вызову.

"Нам интересно, выполняет ли посол указания МИД в Москве и умеет ли должным образом представлять интересы Российской Федерации в Варшаве", – заявил спикер МИД Польши Павел Вронский.

Вронский напомнил, что Венская конвенция четко определяет обязанности посла в стране пребывания. Дипломатическая нота будет направлена ​​другим способом, сообщили в польском МИД.

Андреев якобы ответил на вызов, спросив, собирается ли польская сторона предоставить доказательства в подтверждение своих обвинений.

"Четкого ответа я не получил и отметил, что мы все еще ждем (в России) доказательств от польской стороны о том, что 29 декабря прошлого года российская крылатая ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши", — сказал россиянин, цитируемый пропагандистскими СМИ.

Также Андреев нагло заявил, что "предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или курьером".

Напомним, что утром 24 марта российская ракета во время массированной атаки РФ на Украину пересекла границу Польши. Это произошло вблизи поселка Осердув (Люблинское воеводство), ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Поэтому Польша поднимала в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стала. Ракета вернулась в воздушное пространство Украины.

Советник министра обороны Польши Мечислав Бенека прокомментировал, что польская авиация могла бы сбить цель при условии, что она залетела бы в глубь страны. А в Вооруженных силах Польши заявили, что не сбивали ракету, потому что она все равно возвращалась в Украину.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте с российской ракетой в Польше и аналогичных случаях, случавшихся за 2 года полномасштабной войны.