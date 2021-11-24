Пощечина Китаю от США: Байден пригласил Тайвань присоединиться к саммиту за демократию

Пощечина Китаю от США: Байден пригласил Тайвань присоединиться к саммиту за демократию

Китай назвал решение США "ошибкой", ведь не признает независимость Тайваня.

Госдепартамент США включил Тайвань в список стран, приглашенных на виртуальный саммит за демократию, чем вызвал возмущение Китая.

Об этом информирует The Guardian.

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Китай назвал решение США "ошибкой". Пекин в очередной раз заявил, что выступает против "любого официального взаимодействия между США и китайским регионом Тайвань".

"Эта позиция четкая и последовательная. Мы призываем США придерживаться принципа "единого Китая", — заявила спикер Управления по делам Тайваня Китая Чжу Фэнлянь.

Отметим, что после вступления в должность Байден и Белый дом снова подтвердили поддержку США политики "единого Китая", официально признающей Пекин, а не Тайбэй, но также заявили, что США "решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира".

Почему враждуют Тайвань и Китай: историческая справка

Тайвань и окрестные острова контролируются отчасти признанной Китайской Республикой. Свои права на остров заявляет КНР, с точки зрения которой Тайвань входит в одноименную административную единицу Китая.

В 1949 году, потерпев поражение в Гражданской войне от войск Мао Цзэдуна, глава правительства Республики Китай Чан Кайши скрылся на Тайване. Вместе с ним туда перебрались его партия Гоминьдан, администрация и парламент.

В 1971 году Республика Китай уступила место ООН Китайской Народной Республике — с тех пор ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию КНР во главе с коммунистами как над материковым Китаем, так и над Тайванем.

Противостояние между КНР и Китайской Республикой неоднократно приводило к вооруженным столкновениям. Официальный Пекин считает власти Тайваня сепаратистами. Тайбэй же поначалу не признавал власть Коммунистической партии и претендовал на возобновление своего контроля над всем Китаем. Хотя в последние десятилетия власти Тайваня уже не декларируют таких претензий, пытаясь отстоять хотя бы суверенитет острова.

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