Пощечина Китаю от США: Байден пригласил Тайвань присоединиться к саммиту за демократию

Китай назвал решение США "ошибкой", ведь не признает независимость Тайваня.
Госдепартамент США включил Тайвань в список стран, приглашенных на виртуальный саммит за демократию, чем вызвал возмущение Китая.
Об этом информирует The Guardian.
Китай назвал решение США "ошибкой". Пекин в очередной раз заявил, что выступает против "любого официального взаимодействия между США и китайским регионом Тайвань".
"Эта позиция четкая и последовательная. Мы призываем США придерживаться принципа "единого Китая", — заявила спикер Управления по делам Тайваня Китая Чжу Фэнлянь.
Отметим, что после вступления в должность Байден и Белый дом снова подтвердили поддержку США политики "единого Китая", официально признающей Пекин, а не Тайбэй, но также заявили, что США "решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира".
Почему враждуют Тайвань и Китай: историческая справка
Тайвань и окрестные острова контролируются отчасти признанной Китайской Республикой. Свои права на остров заявляет КНР, с точки зрения которой Тайвань входит в одноименную административную единицу Китая.
В 1949 году, потерпев поражение в Гражданской войне от войск Мао Цзэдуна, глава правительства Республики Китай Чан Кайши скрылся на Тайване. Вместе с ним туда перебрались его партия Гоминьдан, администрация и парламент.
В 1971 году Республика Китай уступила место ООН Китайской Народной Республике — с тех пор ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию КНР во главе с коммунистами как над материковым Китаем, так и над Тайванем.
Противостояние между КНР и Китайской Республикой неоднократно приводило к вооруженным столкновениям. Официальный Пекин считает власти Тайваня сепаратистами. Тайбэй же поначалу не признавал власть Коммунистической партии и претендовал на возобновление своего контроля над всем Китаем. Хотя в последние десятилетия власти Тайваня уже не декларируют таких претензий, пытаясь отстоять хотя бы суверенитет острова.
- Недавно отношения Тайбэя и Пекина снова обострились. 3 октября китайские военные самолеты приблизились к Тайваню.
- Глава Китая Си Цзиньпин предложил острову мирно присоединиться к КНР. На что президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров не согнется под китайским давлением и будет продолжать свою оборону.
- Ранее американский адмирал, командующий военными силами США Азиатско-Тихоокеанского региона Филипп Дэвидсон заявлял, что Китай может захватить Тайвань в течение ближайших шести лет.
- 18 ноября Тайвань получил от США модернизированные истребители на фоне обострения с Китаем и заказал еще 66 новых.