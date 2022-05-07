"Пощечина украинскому народу": посол Украины в Германии о запрете украинской символики в Берлине 8-9 мая

В Берлине, Германия запретили использование флагов Украины и любой украинской символики 8 и 9 мая – во время памятных мероприятий.
В эти дни в Берлине планируется проведение более 50 памятных мероприятий и демонстраций, посвященных 77-й годовщине окончания войны в 1945 году, пишет немецкое издание RND. Мероприятия будут сопровождать 3400 полицейских.
Чтобы избежать возможных провокаций, власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики. По словам начальницы полиции Берлина Барбары Словик, полиция видит "очень щекотливую ситуацию риска".
Она добавила, что полиция будет защищать "достойную память", но, в то же время, будет принимать меры против "любой формы поддержки, одобрения или прославления захватнической войны России против Украины". Цель – не допустить инструментализации памяти. "Важно предотвратить провокации и эскалацию", – сказала сенатор Социал-демократической партии Германии Айрис Шпрангер.
В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник был возмущен решением о запрете использования украинской символики 8 и 9 мая и назвал это "пощечиной украинскому народу".
Liebe Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey ,— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 6 мая 2022
diese skandalöse Entscheidung der @polizeiberlin muss WIDERRUFEN werden
"Eine Ohrfeige an die Ukraine & ein Schlag in Gesicht des ukrainischen Volkes" https://t.co/TYPZ3etwWM pic.twitter.com/bwKDqbDYPd
"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение украинских флагов. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением", — сказал Мельник.
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