Посещаемость упала на 80%: в Болгарии работники ресторанов вышли на протесты против COVID-сертификатов

Посещаемость упала на 80%: в Болгарии работники ресторанов вышли на протесты против COVID-сертификатов

Решение об обязательности COVID-сертификатов демонстранты считают "неадекватным" и "дискриминационным".

В Болгарии в четверг, 28 октября, тысячи владельцев ресторанов, шеф-поваров, официантов и барменов вышли на улицы своих городов, чтобы выразить протест против обязательных COVID-сертификатов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что акции организовали ассоциации ресторанов и гостиниц, члены которых считают справки о состоянии здоровья "неадекватными" и "дискриминационными".

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По их словам, в первые два дня после введения нового требования посещаемость ресторанов по всей стране упала на 80%. Критики говорят, что правительство слишком быстро ввело новое требование, чтобы люди к нему подготовились.

Протестующие утверждают, что использование пропуска COVID-19 не решит проблему вспышки в стране, а лишь усугубит ее экономические проблемы.

Они требуют, чтобы результаты теста на антитела считались основой для такого сертификата, чтобы правительство предлагало бесплатные тесты и все государственные и муниципальные служащие были включены в систему "зеленого сертификата".

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Глава Ассоциации ресторанов Ричард Алибегов призвал власти принять меры, которым бизнес сможет придерживаться.

"Я надеюсь, что правительство прислушается к нам, потому что если власти хотят, чтобы меры соблюдались, они должны быть адекватными, — указал он. — Если бизнес должен выбрать, обанкротиться или соблюдать меры, скорее всего, меры не будут соблюдены и пользы для здоровья не будет".

В Софии протестующие заблокировали главный перекресток в час пик, создав беспорядок на дорогах. Позже они направились в штаб-квартиру правительства, чтобы потребовать отставки министра здравоохранения, и предупредили, что будут продолжать оказывать давление на правительство до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

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На прошлой неделе Болгария запретила гражданам посещать общественные учреждения без наличия "зеленого" COVID-сертификата о вакцинации, переносе болезни или негативном тесте. Цифровой или бумажный паспорт здоровья стал обязательным для посещения ресторанов, театров, кинотеатров, концертных залов, спортзалов, клубов и торговых центров.

27 октября в Болгарии зафиксировали 6 813 новых случаев заболевания COVID-19. Это самый высокий суточный прирост заражений в стране с начала пандемии. Заметим, что Болгария является наименее вакцинированным государством в Европейском Союзе.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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