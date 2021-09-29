Посещать рестораны и концерты можно без ограничений: в Швеции снимают почти все карантинные мероприятия

Посещать рестораны и концерты можно без ограничений: в Швеции снимают почти все карантинные мероприятия

В стране больше не действуют рекомендации избегать скоплений людей и проводить встречи на улице, а не в помещениях.

В Швеции отменяют почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом в среду, 29 сентября, сообщает The Local.

В частности, сегодня отменяется правило соблюдения дистанции между столиками в общественных заведениях, а также на допустимое количество посетителей в барах и ресторанах.

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Также отменили правила на посещение мероприятий, в том числе концертов и крупных спортивных мероприятий. Для прохода на мероприятие не нужно предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус или доказательство о вакцинации от COVID-19.

Кроме того, сняты рекомендации на работу из дома, которые действовали с весны 2020 года. Со среды работникам рекомендуют постепенно возвращаться на свои рабочие места. Если же работник имеет симптомы, ему по-прежнему следует работать из дома и сдать тест на COVID-19.

Наконец, в стране больше не действуют рекомендации избегать скоплений людей и проводить встречи на улице, а не в помещениях. Не вакцинированные люди при этом по-прежнему должны придерживаться социального дистанцирования с людьми не из близкого круга общения и избегать контактов с лицами в группе риска и людьми в возрасте за 70 лет. Остается в силе и рекомендация оставаться дома, сдавать тесты на коронавирус и избегать контактов в случае проявления симптомов COVID-19.

Напомним:

Исландия 26 июня первой в Европе отменила все внутренние ограничения , введенные ранее для борьбы с пандемией COVID-19.

, введенные ранее для борьбы с пандемией COVID-19. Дания первой в Европейском Союзе вернулась к допандемической жизни, отменив с 10 сентября последние связанные с COVID-19 карантинные ограничения.

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