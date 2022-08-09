"Посещение Европы – это привилегия": премьер Эстонии призвала остановить выдачу туристических виз россиянам

Премьер-министр подчеркнула, что туризм из России необходимо прекратить уже сейчас.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам для поездок в ЕС.

Об этом она написала в Twitter.

"Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", — написала Каллас.

Она отметила, что авиасообщение с Россией пока закрыто, а это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, груз несут соседи России – Финляндия, Эстония и Латвия.

"Пора прекращать туризм из России уже сейчас", — подчеркнула она.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe является привилегией, не является человеческим правом. Air travel от RU является shut down. Это средство при Schengen countries является visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – только доступные точки). Time to end tourism from Russia now — Kaja Kallas (@kajakallas) авг 9, 2022

Напомним, Эстония предлагает ЕС в следующем пакете санкций против РФ запретить выдачу виз россиянам.

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