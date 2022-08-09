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"Посещение Европы – это привилегия": премьер Эстонии призвала остановить выдачу туристических виз россиянам

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"Посещение Европы – это привилегия": премьер Эстонии призвала остановить выдачу туристических виз россиянам

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Премьер-министр подчеркнула, что туризм из России необходимо прекратить уже сейчас.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам для поездок в ЕС.

Об этом она написала в Twitter.

"Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", — написала Каллас.

Она отметила, что авиасообщение с Россией пока закрыто, а это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, груз несут соседи России – Финляндия, Эстония и Латвия.

"Пора прекращать туризм из России уже сейчас", — подчеркнула она.

Напомним, Эстония предлагает ЕС в следующем пакете санкций против РФ запретить выдачу виз россиянам.

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