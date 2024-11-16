Посетителям океанариума показали робота вместо настоящей акулы: люди возмущены и требуют вернуть деньги (видео)

Акулу-робота держат в резервуаре и активируют только во время представлений.

Содержание и уход за китовой акулой обходится более чем в 14 миллионов долларов США. Однако в дикой природе самые большие в мире рыбы живут от 80 до 130 лет, а в аквариумах они не доживают и до пяти лет.

Парк развлечений Xiaomeisha Sea World в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая, был подвергнут критике посетителей из-за демонстрации в аквариуме роботизированной китовой акулы вместо настоящей. Об этом пишет South China Morning Post.

Некоторые посетители почувствовали себя обманутыми, поскольку вход в океанариум стоит 230 юаней, то есть более 1,3 тысяч гривен, и потребовали компенсации.

"Я не могу поверить, что китовая акула – подделка. Возмутительно брать более 200 юаней за билет", – считает один из них.

Другой посетитель вообще пригрозил добиться закрытия аквариума из-за фейковой китовой акулы.

Однако юрист Ван Жунмей из пекинской юридической фирмы Jingsh отметил, что парк не нарушил никаких законов и обещаний при условии, что он не рекламировал наличие живых китовых акул.

Впрочем, большинство поддержало инновационный подход аквариума, поскольку, по их мнению, это отличная альтернатива демонстрации крупных морских существ, не ограничивая их в замкнутом пространстве.

По словам декана Академии океана будущего при Китайском океаническом университете Ли Цзяньпина, в то время как в дикой природе акулы могут жить от 80 до 130 лет, в аквариумах они часто не доживают до пяти лет, поскольку ограниченного пространства недостаточно для их нужд.

Разработанный в результате сотрудничества Haichang Ocean Park Holdings Ltd и 111 Factory Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности, робот имеет длину 4,7 метра, весит 430 кг и предназначен для имитации движений настоящих китовых акул. Хотя специалисты отмечают, что движения робота не совсем соответствуют движениям настоящей китовой акулы.

Такая роботизированная китовая акула стоит сотни тысяч долларов США, однако это значительно дешевле затрат, связанных с содержанием живых особей. Уход за самой крупной в мире рыбой может обойтись более чем в 14 миллионов долларов США.

Обычно робота держат в резервуаре и активирую только во время спектаклей.

Напомним, акула убила женщину на следующий день после ее свадьбы.

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