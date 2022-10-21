Посевы коки в Колумбии выросли до исторического максимума и угрожают биоразнообразию страны — ООН

Колумбийские земли, засеянные растением, из которого производят кокаин, в прошлом году достигли наивысшего уровня за два десятилетия.

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) сообщило, что площадь выращивания коки в Колумбии за год выросла на 43 процента и достигла 204 тысяч гектаров в 2021 году. Выращивание растения, из которого производится кокаин, угрожает биоразнообразию этой страны.

Об этом сообщило в четверг, 20 октября, агентство ООН в ежегодном отчете.

Потенциальное производство кокаина также достигло рекордного уровня в прошлом году – 1400 тонн, что на 14% больше, чем в 2020 году.

"Это самый высокий показатель за 22 года нашего мониторинга", — сказала журналистам региональный директор UNODC Кэндис Уэлш.

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Она призвала Боготу улучшить безопасность общин, переходящих на легальные культуры, и увеличить социальные расходы.

Колумбия в течение длительного времени являлась крупнейшим в мире производителем кокаина — наркотика, который вызывает сильную зависимость и является незаконным в большинстве стран. Страна сталкивалась с давлением, в том числе со стороны Соединенных Штатов, с целью прекращения производства.

Напомним, поставщику кокаина для украинской элиты суд недавно назначил меру пресечения.

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