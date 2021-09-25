Пошла на соглашение с США: финдиректора Huawei освободили из-под домашнего ареста

Она может вылететь в Китай уже в субботу, 25 сентября.

Финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую три года назад задержали в Канаде по подозрению в мошенничестве и нарушении санкций США против Ирана, освободили из-под домашнего ареста.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает ВВС.

Ваньчжоу согласилась заключить соглашение с американским Министерством юстиции, признав, что сознательно предоставляла HSBC ложную информацию, и взяв на себя ответственность за "главную роль в осуществлении схемы обмана глобального финансового учреждения".

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В то же время договоренность позволяет ей формально отрицать вину по ключевым обвинениям.

За это США отменили запрос о ее экстрадиции из Канады, а также запретили преследовать финдиректора китайской компании до декабря 2022 года. Если Ваньчжоу в дальнейшем выполнит условия, установленные судом, дело будет в конце концов прекращено.

В течение трех лет дочь основателя Huawei находилась под домашним арестом в своем многомиллионном доме в Ванкувере. В пятницу она появилась в зале суда в сопровождении китайских консульских служащих.

"Моя жизнь перевернулась. Это было переломное время для меня", — сказала Мэн журналистам после оглашения решения о своем освобождении.

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По данным издания, она может вылететь в Китай уже в субботу, 25 сентября.

Как сообщалось, Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде в конце 2018 года. США обвинили ее в предоставлении недостоверной инфомации банку HSBC относительно истинного характера отношений Huawei с гонконгской компанией Skycom, которая работала с Ираном.

Ваньчжоу якобы использовала банк для обработки транзакций из стран Ближнего Востока в нарушение санкций США.

Заметим, что для основателя Huawei Женя Чженфея вопрос был глубоко личным, поскольку Мэн является его старшей дочерью. Он называл ее арест "политически мотивированным".

После задержания Ваньчжоу дипломатические отношения между США и Китаем опустились до исторического минимума. Hапряжение произошло и в отношениях КHР с Канадой, двух граждан которой — Майкла Спейвора и Майкла Коврига — задержали по подозрению в шпионаже через несколько дней после ареста Мэн.

Huawei является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире. В 2019 году США ввели санкции в отношении компании, заявив, что корпорация может использовать свое оборудование для шпионажа.

Великобритания, Швеция, Австралия и Япония также запретили в своих странах деятельность Huawei.

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