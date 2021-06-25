Пошли на сделку со следствием: в Следкоме Беларуси объяснили, как Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест

Пошли на сделку со следствием: в Следкоме Беларуси объяснили, как Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест

Протасевич и Сапега обязались сотрудничать со следствием и, в частности, "осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями", уточняют в Следкоме.

Следственный комитет Беларуси подтвердил, что оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Условием для этого якобы стало их согласие сотрудничать со следствием.

Об этом говорится в соответствующем сообщении комитета на Telegram-канале.

"Следственным комитетом Беларуси продолжается расследование уголовных дел в отношении Софии Сапеги и Романа Протасевича. Обвиняемые дают последовательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", — говорится в сообщении.

Протасевич и Сапега обязались "содействовать предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями", уточнили в беларусские правоохранители.

"Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", — пояснили в Идя.

Отметим, в настоящее время Протасевич и Сапега находятся под домашним арестом в арендованных квартирах. Девушка, по словам ее адвоката, уже успела пообедать с родителями в ресторане.

Напомним:

Новости мира: Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест

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