Пошли на сделку со следствием: в Следкоме Беларуси объяснили, как Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест

Протасевич и Сапега обязались сотрудничать со следствием и, в частности, "осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями", уточняют в Следкоме.
Следственный комитет Беларуси подтвердил, что оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Условием для этого якобы стало их согласие сотрудничать со следствием.
Об этом говорится в соответствующем сообщении комитета на Telegram-канале.
"Следственным комитетом Беларуси продолжается расследование уголовных дел в отношении Софии Сапеги и Романа Протасевича. Обвиняемые дают последовательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", — говорится в сообщении.
Протасевич и Сапега обязались "содействовать предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями", уточнили в беларусские правоохранители.
"Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", — пояснили в Идя.
Отметим, в настоящее время Протасевич и Сапега находятся под домашним арестом в арендованных квартирах. Девушка, по словам ее адвоката, уже успела пообедать с родителями в ресторане.
Напомним:
- В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный беларусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.
- Пассажиры рассказали о реакции парня на посадку в Минске. По словам очевидцев, узнав о посадке в Минске Протасевич запаниковал. Вероятно, в разговоре с бортпроводником рейса он просил не приземляться в Минске. Протасевич сказал бортпроводнику: "Не делайте этого, они убьют меня. Я беженец".
- Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.
- Впоследствии стало известно, что ее арестовали на два месяца . Затем беларусские силовики записали видео, где Сапега рассказала, что является редактором Telegram-канала, который публикует личную информацию о беларусских правоохранителей.
- Мать девушки обратилась за помощью к Путину, ведь София — гражданка РФ.