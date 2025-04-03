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Пошлины Трампа против мира и чат Signal о международной безопасности: главные новости ночи 3 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 апреля 2025 года:
Американская пошлина на импорт в США: из Украины 10%, а РФ в списке нет Читать далее –>
Трамп ввел 10% пошлины против безлюдных островов, где живут пингвины Читать далее –>
Министр финансов США посоветовал странам не мстить после введения пошлины Читать далее –>
Американские пошлины: Урсула фон дер Ляен выступит с заявлением Читать далее –>
Команда Волца создала минимум 20 групповых чатов Signal для обсуждения безопасности во всем мире Politico Читать далее –>