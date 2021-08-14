Поскользнулась и упала с 30-метровой высоты: новые детали смерти блогерши, которую искали 8 месяцев в Пиренеях

Поскользнулась и упала с 30-метровой высоты: новые детали смерти блогерши, которую искали 8 месяцев в Пиренеях

Эстер Дингли отправилась в поход в поношенной обуви, что могло способствовать ее падению, считает следствие.

Британская туристка и блогерша Эстер Дингли, остатки которой недавно нашли в Пиренеях, могла поскользнуться в поношенной обуви и упасть с 30-метровой высоты на смерть.

К таким выводам пришли французские следователи, расследующие исчезновение женщины еще с ноября прошлого года, сообщает Metro.

Следователи считают, что британка упала на смерть, потеряв опору во время горного похода в Пиренеи. Главный следователь Кристоф Амунзатеги сообщил, что исчезнувшая женщина была в поношенной обуви для ходьбы и, вероятно, упала с высоты до 30 метров в скалистую щель.

Metro

В прошлом году 37-летняя Эстер один отправилась в поход недалеко от границы между Испанией и Францией. Она должна была вернуться через три дня, а за день до исчезновения послала своему парню Селфи. С тех пор Эстер прекратила выходить на связь.

На британке были туристические ботинки La Sportiva, а не пара кроссовок Kahtoola Microspikes, которые имели более цепкую подошву. Амунзатеги намекнул, что обувь могла способствовать ее падению, поскольку, по его словам, "очевидно, подошва была немного гладкой".

Источник в офисе следователя сообщил изданию MailOnline, что смерть Эстер была "100% несчастным случаем".

"Окончательный отчет будет составлен, но фактически дело будет рассматриваться как закрытое", — добавил источник.

В понедельник, 9 августа, парень Эстер Дэн Колгейт нашел ее тело и туристический набор вблизи места, где две недели назад нашли череп женщины.

Поисковые операции в горах продолжались около 8 месяцев, однако их приходилось прерывать в феврале и восстанавливать в конце апреля из-за плохих погодных условий на сложной местности.

С момента исчезновения поисками женщины занимались французские и испанские правоохранители. К тому же, ее любимый Дэниэл Колегейт прошел сотни километров, надеясь найти следы путешественницы в горах.

С 2014 года Эстер и Дэниэл путешествовали по Европе в автофургоне и снимали свои приключения на видео, которое затем публиковали в социальных сетях.

Metro

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