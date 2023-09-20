Посла Украины в Польше вызвали "на ковер" из-за заявления Зеленского

В Польше признали, что между ними и Украиной существует "спор".

В среду, 20 сентября, посла Украины в Польше Василия Зварыча срочно вызвали в Министерство иностранных дел и вручили ему "решительный протест" из-за заявления Зеленского на Генассамблее ООН.

Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на сайте МСЗ Польши.

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Отмечается, что посла принял заместитель Государственного секретаря Министерства иностранных дел Павел Яблонский.

"Заместитель министра передал решительный протест польской стороны относительно вчерашних заявлений президента В. Зеленского на Генассамблее ООН о том, что " некоторые страны ЕС притворялись солидарностью, косвенно поддерживая Россию". Заместитель главы МИД отметил, что этот тезис неправдив в отношении Польши и, тем более, несанкционированной по отношению к нашей стране, которая с первых дней войны поддерживает Украину", — говорится в сообщении.

Яблонский признал, что между Украиной и Польшей существует "спор".

Он также подчеркнул, что "эти действия не будут эффективны против Польши, поскольку действия польского правительства для защиты интересов польских фермеров соответствуют национальному праву, праву ЕС и международному праву".

"Заместитель главы МИД выразил обеспокоенность недавним публичным сообщением высших представителей украинских властей, которое навязывает однобокий взгляд на многомерную проблему экспорта украинской агропродукции в соседние страны", — говорится в заявлении.

В конце разговора польский министр выразил надежду, что украинские власти так и ее публичная коммуникация "будут отражать реальный характер польско-украинских отношений, как текущих, так и исторических, принимая во внимание беспрецедентную помощь, оказываемую Польшей".

Напомним, во время выступления 19 сентября на Генассамблее ООН Зеленский обвинил некоторых европейских партнеров, что "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". В его высказывании не упоминалось ни Польша, ни другие страны Европы.

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