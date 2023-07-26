Послаблений не будет: послы ЕС утвердили более жесткие санкции против Беларуси

Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых будут введены европейские санкции, пока не опубликован.

В среду, 26 июля, послы Европейского Союза договорились о введении новых, более жестких санкций против Беларуси из-за причастности Минска к российской агрессии против Украины и ситуации в этой стране.

Об этом сообщили в Twitter официальные спикеры Испании, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза.

"Меры включают внесение в списки физических и юридических лиц", – говорится в сообщении. Сам список пока не опубликован.

Ранее по словам редактора по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка стало известно, что в пакете санкций, которые планируют ввести на этой неделе, будут ограничения на продукцию военного и двойного назначения, оружие, амуницию, авиационную продукцию и технологии. Пакет повторит санкции против России, чтобы блокировать возможные нелегальные поставки РФ военных компонентов.

Относительно белорусских властей уже введено шесть пакетов европейских санкций, последний – около года назад.

По информации журналиста Рикарда Джозвяка, в новом пакете смягчения действующих санкций, в частности по экспорту калийных удобрений, который является предметом торгов России по "зерновому соглашению", не планируется. "Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью", — заметил он.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен до 9 августа принять новый пакет санкций в связи с нарушением прав человека в Беларуси. Среди предложений – ограничения на импорт из Беларуси нефти, угля и золота, а также на экспорт определенных машин и технологий, которые могут быть использованы военными.

Напомним, Россия переместила первую партию тактического ядерного оружия в Белоруссию.

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