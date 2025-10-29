Специальный представитель Владимира Путина Дмитриев / © Associated Press

Реклама

Специальный представитель Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что война в Украине может завершиться в течение следующего года.

Такое заявление он сделал на инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди, передает Reuters.

«Мы уверены, что движемся по пути к миру, и как миротворцы должны сделать все, чтобы это произошло», — сказал Дмитриев, выступая перед участниками форума.

Реклама

По информации Reuters, Дмитриев подал заявление после визита в США, где встречался с представителями администрации президента Дональда Трампа. Эти переговоры прошли вскоре после того, как стало известно о переносе саммита между Трампом и Путиным.

На вопрос, возможно ли прекращение войны в течение одного года, посланец Путина ответил, что верит в это.

«Я верю, что да», — сказал Дмитриев.

Он также отметил, что во время поездки в США стороны «приблизились к дипломатическому решению» по поводу войны.

Реклама

Дмитриев подчеркнул, что Россия, США и Саудовская Аравия как одни из крупнейших владельцев природных ресурсов должны сотрудничать для «глобальной стабильности».

«Люди сейчас сосредоточены на конфликте вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в большую войну. И чтобы этого избежать, нужно действовать лучше, чем делали до сих пор», — сказал он.

Эксперты отмечают, что такие заявления могут быть частью информационной игры Кремля, направленной на демонстрацию готовности к диалогу, продолжая военные действия на фронте.

Напомним, в Кремле продолжают рассказывать, что новые американские санкции ударят по самим США.