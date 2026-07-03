Послание через 250 лет: что американцы оставляют своим потомкам

Американская «капсула времени»

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В Соединенных Штатах готовят специальное послание для будущих поколений, которое пролежит под землей четверть тысячелетия.

Как сообщает Popular Science, 4 июля в честь 250-летия независимости страны в Филадельфии заложат высокотехнологичную «капсулу времени», которую планируют открыть только в 2276 году.

Историческое хранилище разместят на территории Национального исторического парка Независимости — именно там, где в свое время были подписаны Декларация независимости и Конституция США.

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К необычному посланию для потомков присоединились все 50 американских штатов, округ Колумбия и пять территорий страны. Внутри капсулы будет храниться коллекция уникальных предметов, которые должны рассказать людям XXIII века о современной Америке.

Среди экспонатов — фрагмент ткани с самолета братьев Райт, кость североатлантического гладкого кита, перо белоголового орлана времен Гражданской войны, олимпийская золотая медаль и смартфон Apple iPhone 17 Pro Max.

Проект был реализован совместно организацией America250, Национальным институтом стандартов и технологий США, Библиотекой Конгресса, Службой национальных парков и другими учреждениями.

Сама капсула изготовлена из нержавеющей стали по специальной технологии, которая должна обеспечить ее герметичность и защиту от воды в течение 250 лет. Конструкция состоит из внутреннего контейнера для артефактов и внешней оболочки в форме колокола, которая создает воздушный барьер для дополнительной сохранности содержимого.

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Открыть это необычное послание планируют ровно через 250 лет — 4 июля 2276 года, когда Соединенные Штаты будут отмечать свое 500-летие.

Напомним, 14 июня на Южной лужайке Белого дома прошло зрелищное шоу с боями в клетках в честь дня рождения Дональда Трампа.

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