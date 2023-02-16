Послание Путина 21 февраля: в Москве перекроют Красную площадь

Центр Москвы будет перекрыт, пока Путин не завершит свое послание.

Из-за обращения российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля в Москве решили перекрыть центральные улицы.

Об этом сообщает пропагандистское издание "Интерфакс" со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

"21 февраля с 00:01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе д. 5 по Красной площади", — сказано в заявлении.

Также добавляют, что до окончания послания Путина будет недоступна парковка в районе перекрытий.

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Перед годовщиной вторжения – 21 февраля – российский диктатор Владимир Путин собирается выступить перед Федеральным собранием. В прошлом году выступление отменили вроде бы из-за "напряженного графика" Путина. Теперь подготовку к выступлению снова возобновили.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Путин вряд ли будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любые другие важные политические шаги в своем запланированном обращении.

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