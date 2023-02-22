Послание Путина внимательно слушал шпион, высланный из Румынии: фото

Сербский наемник, воевавший на стороне пророссийских боевиков на Донбассе и занимавшийся шпионской деятельностью в Румынии, появился на публике.

Российский шпион Братислав Живкович, объявленный в Румынии персоной нон грата в 2017 году, присутствовал на выступлении Владимира Путина во вторник, 21 февраля.

Об этом сообщает румынское издание Stirile pro-tv.

В издании напомнили, что этот гражданин Сербии воевал против украинской армии на стороне пророссийских сепаратистов на протяжении 2014-2015 годов. Возбужденное против него уголовное дело расследует Генеральная прокуратура Украины за участие в обстрелах украинских войск в Донецкой и Луганской областях.

В 2017 году Братислав Живкович несколько раз ездил в Румынию с целью сбора информации, представляющей риски и угрозы национальной безопасности. В частности, он выразил заинтересованность в получении секретных документов о критической инфраструктуре и военных объектах Румынии и НАТО, расположенных на юго-востоке страны.

Фото: Stirile pro-tv

Живковича обвинили в том, что он совершил подготовительные действия по получению и передаче государственной тайны иностранной организации, а также созданию информационных сетей на территории Румынии.

"Все действия гражданина Сербии, совершенные в Румынии, носили тайный характер и использовались для шпионской деятельности", — отметили в издании.

В том же году он был объявлен персоной нон грата на территории Румынии и выслан за пределы страны.

Напомним, в 2018 году представители сербского Министерства внутренних дел задержали командира движения четников в Сербии Братислава Живковича по подозрению в совершении уголовного преступления "по организации участия в войне или вооруженном конфликте в чужой стране". Однако до сих пор он не наказан за свое преступление, а в качестве почетного гостя посетил выступление российского президента Путина перед парламентом государства-агрессора.

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