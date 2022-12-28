"Послание" Си Цзиньпиню от Путина: эксперт рассказал, о чем диктатор просил лидера Китая

Российский диктатор Владимир Путин просил у лидера Китая Си Цзиньпиня материалы для производства высокоточных ракет в обмен на Дальний Восток и Сибирь.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал российский публицист и живущий в США оппозиционер Андрей Пионтковский.

Так, по его словам, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпинем передал ему "послание" от Путина, в котором была просьба о поставках интегральных схем и чипов, которых из-за санкций не хватает России для производства высокоточных. ракет.

"Вот это он спрашивал, и по возможности, пожалуй, и какое-нибудь военное оружие. А в ответ предлагал расширить так называемые зоны ускоренного развития Дальнего Востока, Сибири. Чтобы весь этот регион от Владивостока до озера Байкал превратить в такую зону ускоренного развития, что означает полное доминирование китайской экономики, китайского бизнеса, китайских инвестиций, китайской рабочей силы, китайских законов и вывоза всего сырья на китайские заводы", — отметил Пионтковский.

Он также рассказал, что по такой просьбе главы РФ ответил лидер Китая: "На что товарищ Си ему справедливо заметил, что мы и так уж этим владеем (ред. — регионами Дальнего Востока и Сибири)".

Встреча Медведева с Си Цзиньпином

Напомним, 21 декабря Медведев в Пекине встретился с Си Цзиньпином, на которой обсудили и войну в Украине. Как написал Bloomberg, Си Цзиньпин заявил заместителю председателя Совета Безопасности России, что его страна хотела бы видеть переговоры по Украине.

Как пишут пропагандистские СМИ РФ, Медведев якобы также передал в Пекине лидеру Китая "послание" от Путина. О чем в нем шла речь, пропагандисты не уточнили.

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