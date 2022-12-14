Послание lkz США и Западу: Путин готовит к боевому применению мощную ядерную ракету

Ракетный комплекс имеет мощность "в 12 раз больше, чем разрушившая Хиросиму американская бомба", по данным российских СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает ядерные угрозы. Появилась информация, что глава Кремля готовит к боевому применению мощную ядерную ракету "Ярс", способную поразить как США, так и Великобританию.

Об этом говорится в статье The New York Post, опубликованной в среду, 14 декабря.

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Издание публикует видео, на котором показана установка крупной российской ракеты "Ярс" в шахту военного комплекса Козельск в Калужской области, расположенного к юго-западу от Москвы. Министерство обороны России сообщило в среду, 14 декабря, что потребовалось несколько часов, чтобы ракету установили в шахту с помощью специального транспортно-загрузочного блока. На ракетной базе Козельска идет реконструкция.

Сообщается, что Россия демонстрирует свое атомное оружие перед ежегодным Днем ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации 17 декабря.

"В октябре, на фоне высокой напряженности из-за войны с Украиной, Путин проконтролировал запуск подобной ракеты "Ярс", чтобы проверить ответ России на возможную ядерную атаку", - говорится в материале американского издания.

Стоит отметить, что межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" имеет радиус действия 7500 миль. Этот ракетный комплекс имеет мощность "в 12 раз больше, чем разрушившая Хиросиму американская бомба", пишет российская газета "Комсомольская правда".

Напомним, военные аналитики и эксперты называют ядерное оружие последним козырем России, однако маловероятно, что власти Кремля прибегнут к столь радикальному методу.

Ловушки оккупантов для ВСУ, ядерная истерия Кремля и мощное предупреждение США | Александр Мусиенко

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