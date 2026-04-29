Посланник Путина пригрозил Молдове из-за Приднестровья

Приднестровье

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров пригрозил властям Молдовы реакцией со стороны Москвы в случае попытки силового урегулирования проблемы сепаратистского региона Приднестровья. По его словам, Россия будет защищать своих граждан в Приднестровском регионе «всеми доступными средствами».

Заявление посланника Путина цитируют пропагандисты российского агентства ТАСС.

«Мы рассматриваем все варианты, все сценарии, включая маловероятные. Но даже если они маловероятны сегодня, завтра это может быть другая история», — сказал российский дипломат на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.

При этом возможные «негативные последствия» от такого шага Озеров переложил на руководство Республики Молдова.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что если возникнут угрозы для наших граждан мы примем все доступные меры для их защиты в соответствии с конституцией [России]», — сказал Озеров.

Позиция Молдовы в отношении Приднестровья

Как сообщает румынское издание Digi24, молдавские власти неоднократно отвергали подобные заявления российских чиновников, называя их «безосновательными» и «искаженными». Кишинев отмечает, что они не отражают реальности и его позиции в процессе урегулирования Приднестровского конфликта.

«Мы считаем такую информацию необоснованной, которая искажает позицию Республики Молдова в контексте реинтеграции страны. Наша позиция очень четкая — определение мирного решения для реинтеграции государства, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ», — заявлял ранее вице-премьер-министр Молдовы по вопросам реинтеграции Валериу Кивери.

При этом он напомнил, что Республика Молдова постоянно требует вывода российских войск, напомнив об обязательствах, взятых Россией на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, которые до сих пор не выполняются.

Российские войска на Приднестровье

По последним оценкам, на территории Республики Молдова размещено около 1700 военнослужащих Российской Федерации. Из них 431 военнослужащий имеют легальное проживание в составе миротворческих сил. Остальные более 1000 входят в состав Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и размещены на левом берегу Днестра под предлогом обеспечения безопасности российских боеприпасов на складах в Кобасне.

ОГРВ не имеет статуса на территории Республики Молдова, следовательно, является незаконной и подлежит эвакуации согласно решениям саммита ОБСЕ в Стамбуле 1999 года. Вывод российских войск и боеприпасов с территории Молдовы является одним из заявленных приоритетов молдавской дипломатии в сфере безопасности. В свою очередь, для Тирасполя российские военные являются «гарантией мира и спокойствия» в Республике Молдова и во всем регионе.

Напомним, ранее Молдова разработала план восстановления единства страны, который предусматривает постепенную реинтеграцию Приднестровья мирным путем.

