Посланник Трампа признался, как сумел не напиться с Лукашенко

Во время одного из визитов в Минск американской команде пришлось принять участие в длительном застолье у Лукашенко.

Джон Коул и Александр Лукашенко

Во время застолья у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко спецпосланцу президента США Джону Коулу пришлось прибегать к хитрости, чтобы не напиться «в зюзю».

Об этом представитель Трампа рассказал во время выступления в Институте Маккейна в Вашингтоне, передает ВВС

По его словам, во время одного из визитов в Минск американской команде пришлось принять участие в длительном застолье у Лукашенко, во время которого присутствующие в больших количествах пили водку.

«Он [Лукашенко] встает, предлагает тост за президента Трампа. Ребята из Госдепа дают мне знаки: "Ты должен выпить за него". Я встаю и произношу в ответ тост. И тут начались эти бесконечные тосты. А мне нельзя напиваться в зюзю», — вспоминал Коул.

Посланник Трампа признался, что ему пришлось хитрить: следить за взглядом Лукашенко и в тот момент, когда белорусский диктатор не смотрел на него, потихоньку выливать водку на пол.

«В итоге я выпил всего две рюмки, чего было более чем достаточно», — сказал Джон Коул.

На такое признание посланника Трампа уже отреагировал белорусский пропагандист Григорий Азаренок.

«Про Джона, который разливает водку. У нас таких не любят. Ни за гаражами, ни в большой политике», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, во время поездки в Киев генерал США Антонио Агуто получил травму головы после употребления алкоголя. Впоследствии он также потерял тубус с секретными материалами.

