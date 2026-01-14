Посланники Трампа едут в Путин: подробности от Bloomberg

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

В ближайшее время в Россию могут прибыть доверенные лица Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Целью их визита является встреча с президентом России Владимиром Путиным для продвижения мирного соглашения, которое должно положить конец войне в Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, встреча может состояться уже в этом месяце, однако окончательные планы еще не утверждены. На график переговоров могут повлиять события в Иране, где продолжаются массовые беспорядки, а также позиция главы Кремля.

Реклама

Источники отмечают, что неизвестно, насколько Путин заинтересован в повторной встрече с представителями Трампа, что является главной преградой для согласования даты.

Американские и украинские чиновники высоко оценивают прогресс в реализации плана прекращения боевых действий, состоящий из 20 пунктов. По данным источников, документ готов примерно на 90%, однако ключевые разногласия до сих пор остаются нерешенными.

Камнем преткновения есть территориальные вопросы. По требованиям Кремль настаивает на выводе украинских войск из районов Донбасса, которые РФ не смогла захватить, требует признания оккупированных территорий российскими и выступает против размещения войск НАТО в Украине.

Украина предлагает заморозить конфликт по существующей линии столкновения или осуществить взаимный отвод войск для создания буферной зоны.

Реклама

Также нерешенными остаются вопросы контроля за Запорожской АЭС и судьбы замороженных активов Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов долларов.

Чего ждут от встречи

Ожидается, что в ходе визита американские чиновники передадут Путину последние проекты договоренностей. Обсуждения будут касаться гарантий безопасности для Украины, мониторинга режима прекращения огня и механизмов реагирования на новые атаки РФ.

Киев надеется финализировать эти договоренности в конце месяца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где ожидается присутствие Дональда Трампа и европейских лидеров.

Между тем, в Вашингтоне подготовили пакет дополнительных санкций на случай, если Россия откажется от мирного соглашения. Трамп, хоть и заявлял о своем прохладном отношении к Путину, готов усилить давление на Москву для достижения результата.

Реклама

Напомним, в свою очередь Европейский Союз стремится перехватить инициативу в мирном урегулировании войны в Украине, чтобы не допустить единоличного диктования условий со стороны Вашингтона.