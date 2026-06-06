Посланники Трампа тайно посетили ядерную лабораторию: США готовятся к переговорам с Ираном — Axios

Иран и США / © Getty Images

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Администрация президента США Дональда Трампа активизирует подготовку к потенциальным переговорам по ядерной программе Ирана . С этой целью спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер посетили Национальную лабораторию Оук-Ридж в штате Теннесси, где встретились с группой технических специалистов в области ядерных технологий.

Как сообщает Axios , Белый дом стремится заключить с Тегераном меморандум о взаимопонимании, который должен стать основой для прекращения конфликта и запуска полноценных переговоров по иранской ядерной программе.

По данным источников издания, на прошлой неделе представители США и Ирана согласовали условия 60-дневного меморандума. Документ предусматривает продление режима прекращения огня, открытие Ормузского пролива для судоходства, возможность для Ирана экспортировать нефть, а также начало консультаций по запасам обогащенного урана и ограничениям на его дальнейшее обогащение.

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Если стороны перейдут к следующему этапу переговоров, именно команда экспертов по Оук-Риджу может получить задачу разработать механизм утилизации или вывоза иранских ядерных материалов, усиление контроля над программой обогащения урана и проверки выполнения договоренностей.

В то же время, американские чиновники заявляют, что получают положительные сигналы от иранских переговорщиков, однако в Вашингтоне опасаются внутренних противоречий в руководстве Ирана, которые могут осложнить достижение окончательного соглашения.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно отмечал, что любое будущее соглашение должно гарантировать невозможность создания Ираном ядерного оружия. По оценкам американской стороны, Тегеран до сих пор владеет значительными запасами высокообогащенного урана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящее соглашение между США и Ираном должно гарантировать полный отказ Тегерана от создания ядерного оружия. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления в Иране ядерного арсенала. Он выразил уверенность, что шансы на заключение нового ядерного соглашения остаются высокими. В то же время официальный Тегеран продолжает отрицать достижение каких-либо договоренностей о своей ядерной программе.

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