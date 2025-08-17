Парень, который 11 дней был в коме, проснулся и сказал важное / © pixabay.com

Дакота «Коди» Тренкл — 13-летний американец, обнаруженный через три дня на дне оврага, вышел из 11-дневной медикаментозной комы. Когда он пришел в себя, то прежде всего жестом показал маме, что «любит ее».

Об этом рассказала мать парня Стефани Нили, пишет people.

Дакота исчез 27 июля. В последний раз его видели вблизи озера Гус-Крик (штат Миссури). На поиски подростка ушло трое суток.

Как оказалось потом, все это время он провел без еды и воды. Его брат нашел скейтборд в полумиле от дома, а впоследствии поисковая группа обнаружила бессознательного Дакоту, лежавшего в воде на дне 73-метрового оврага.

Дакота Коди Тренкл — 13-летний парень, выживший после 11-дневной комы Фото: people

Долгий путь к выздоровлению

Дакоту доставили в больницу Сент-Луиса, где медики ввели его в медикаментозную ком. Он получил серьезные травмы головы, перелом черепа, кровоизлияние в мозг, а также глубокие раны на теле и ослабление почек. По словам матери, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

После 11 дней ожидания Дакота начал приходить в себя. 9 августа он уже был достаточно в сознании, чтобы жестом сказать маме: «Я тебя люблю».

«Этот момент стал для меня решающим. Он сделал достойными последние недели стресса, боли, надежды и уныния, потому что этот маленький жест означал, что мой мальчик возвращается ко мне», — со слезами на глазах рассказывает Стефани.

10 августа Дакоту отключили от аппарата ИВЛ, а уже 11 августа он наслаждался своей первой после запятой пищей — бургером с кругом.

Несмотря на значительный прогресс, впереди Дакоту предстоит долгий путь к выздоровлению. Из-за травм и потери мышечной массы он не может ходить, а также борется с инфекциями и пневмонией, что привело к нахождению в воде. Его переведут в специализированную педиатрическую больницу, где он будет проходить физическую, трудовую и психологическую терапию.

«Мы очень благодарны за его прогресс и радуемся, что наконец-то двигаемся в правильном направлении», — добавила Стефани Нили.

