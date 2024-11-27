После 20 лет в бегах захвачен один из самых разыскиваемых террористов — фото

За него было объявлено вознаграждение в размере 250 000 долларов США.

В Уэльсе, Великобритания, арестовали террориста, более двух десятилетий находившегося в списке наиболее разыскиваемых ФБР.

Об этом сообщает Metro.

Даниэль Андреас Сан-Диего разыскивался ФБР в связи с двумя взрывами, связанными с защитой прав животных, произошедших в Сан-Франциско в 2003 году.

Сан-Диего якобы заложил две бомбы в офисе биотехнологической компании Chiron Inc. в Эмеривилле, штат Калифорния, в августе в 2003 году. Первая бомба взорвалась рано утром, а вторая, которая должна была сдетонировать через час после первого взрыва, была обнаружена и обезврежена до того, как она взорвалась.

Спустя месяц еще одна бомба, начиненная гвоздями, предположительно заложенная Сан-Диего, взорвалась на территории корпорации по производству пищевых продуктов в Плезантоне, Калифорния. В результате взрыва никто не погиб и не пострадал.

В 2009 году он был внесен в список самых разыскиваемых террористов ФБР.

Даниэль Андреас Сан-Диего / Фото: ФБР

Сан-Диего был арестован в своем доме в сельской местности рядом с лесом, подтвердило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

После задержания Даниэль явился в Вестминстерском магистратском суде, где начался процесс его экстрадиции в США для предъявления обвинений.

Спикер NCA сообщил изданию: "В понедельник, 25 ноября в 2024 году, сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью при поддержке коллег по контртеррористической полиции и полиции Северного Уельса арестовали 46-летнего Даниэля Андреаса Сан-Диего в районе Конви по просьбе властей США. в Вестминстерском магистратском суде 26 ноября, когда началась процедура экстрадиции. Он был взят под стражу".

Даниэль Андреас Сан-Диего / Фото: ФБР

ФБР утверждает, что беглец считался вооруженным и опасным в течение двух десятилетий, когда он находился в розыске, и, как полагают, имел связи с экстремистскими группами, защищающими права животных.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил: "В нашей стране есть правильный и неправильный способы выражать свои взгляды, и переход к насилию и уничтожению имущества не является правильным путем".

За информацию, которая поможет его задержать, уже давно объявлено вознаграждение в размере 250 000 долларов США.

Напомним, отец троих детей инсценировал свою смерть и сбежал из США в Узбекистан. Считалось, что он утонул в озере.

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