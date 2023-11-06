После 20-летней паузы: Зеленский наладил контакт с президентом Сьерра-Леоне

Контакты между двумя государствами не происходили 20 лет

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маадой Био.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Владимир Зеленский отметил, что Украина наконец, после 20-летней паузы, возобновила контакт между двумя государствами на самом высоком уровне.

"Приветствую Сьерра-Леоне с избранием в Совбез ООН на 2024-2025 годы и надеюсь на продолжение последовательной поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Обсудили нашу Формулу Мира, успешную встречу советников на Мальте и консолидацию поддержки нашего видения мира среди африканских стран региональных площадках. Рассказал об инициативе #GrainFromUkraine и пригласил на второй саммит, который состоится в ее рамках", — рассказал глава государства.

Напомним, что Подоляк назвал реальную цель России, которая "хочет" переговоров.

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