После 33 лет одиночества умер "самый грустный слон в мире" (фото)

За то, чтобы Мали уделялось больше внимания, выступал даже Пол Маккартни.

В зоопарке Манилы, Филиппины, умер "самый грустный слон в мире" Вишвамали, также известный как Мали.

Об этом пишет BBC.

Самка, которой было 49 лет, ушла из жизни 28 ноября от застойной сердечной недостаточности.

Мали прожила одна в клетке большую часть своей жизни и прибыла в зоопарк в 1981 году.

По словам главного ветеринара, доктора Генриха Патрика Пенья-Доминго, любимая азиатская слониха впервые начала проявлять признаки беспокойства в прошлую пятницу, когда она терлась хоботом о стену. Это признак того, что ей больно.

Слон Мали / Фото: Getty Images

Утром во вторник Мали лежала на боку, тяжело дыша, и умерла во второй половине дня, несмотря на то, что ветеринары давали ей антигистаминные препараты и витамины. Вскрытие показало, что у нее была закупорка аорты и рак некоторых органов.

По данным Discover Wildlife, она прожила гораздо более короткую жизнь, чем азиатские слоны в дикой природе, средняя продолжительность жизни которых составляет 70 лет, или другие слоны в неволе, живущие примерно до 80 лет.

Она переехала из Шри-Ланки в зоопарк Манилы после того, как правительство Шри-Ланки подарило ее тогдашней первой леди Филиппин Имельде Маркос.

Мали ненадолго поделилась своим пространством с другим слоном по кличке Шиба, скончавшегося в 1990 году. С тех пор как Шиба умер, Мали жила одна.

Слон Мали / Фото: Getty Images

"Несмотря на неоднократные предупреждения PETA, власти Манильского зоопарка и города проигнорировали явно болезненные проблемы с ногами в Мали, которые являются основной причиной смерти слонов, содержащихся в неволе. Каждый человек, отказавший ей в ветеринарной помощи и заблокировавший ее перевод в приют, должен быть привлечена к ответственности", — говорится в заявлении. "Спасибо всем, кто сплотился за ее освобождение, от доктора Джейн Гудолла и сэра Пола Маккартни до множества филиппинских звезд и тысяч школьников".

К слову Пол Маккартни выступал за то, чтобы Мали уделялось больше внимания.

"Я был шокирован, узнав, что Мали никогда даже не получала должного профилактического ухода за ногами", — сказал он в письме в 2013 году тогдашнему президенту Филиппин Бениньо Акино III, сообщает Rappler. "Проблемы со стопами и суставами являются основной причиной смерти слонов, содержащихся в неволе на жестких поверхностях, и такой вид ухода предлагается в каждом уважаемом зоопарке мира".

Он также написал: "Я пишу, чтобы приобщиться ко многим другим, кто поддерживает перевод Мали, одинокого слона, который сейчас находится в зоопарке Манилы, в заповедник в Таиланде, как можно быстрее".

Напомним, стадо диких слонов растоптало автомобиль, который сбил слоненка. Животные отомстили за детеныша.

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