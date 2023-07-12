После 53 лет тюрьмы: последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона вышла на свободу

В момент совершения убийств, в которых Ван Хаутен принимала непосредственное участие, ему было 19 лет.

Бывшая последовательница Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен была уволена во вторник, 11 июля, после 53 лет пребывания за решеткой, сообщает Калифорнийский департамент исправительных учреждений и реабилитации.

Об этом пишет ABC News.

По словам ее адвоката, Ван Хаутен сейчас находится в "переходном жилом заведении".

Она была уволена под надзор за условно-досрочным увольнением и "будет иметь трехлетний максимальный срок условно-досрочного увольнения с пересмотром условно-досрочного увольнения через один год", — сообщили в департаменте.

Женщину уволили после того, как на прошлой неделе губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом заявил, что не будет просить Верховный суд штата блокировать ее условно-досрочное увольнение.

"Губернатор Ньюсом трижды отменял решение об условно-досрочном освобождении Ван Хаутен после вступления в должность и защищался от обжалований им этих решений в суде", — заявила 11 июля Эрин Меллон, директор по коммуникациям Офиса губернатора.

Меллон продолжила: “Губернатор разочарован решением Апелляционного суда уволить Ван Хаутен, но не будет принимать дальнейшие меры, поскольку попытки подать апелляцию вряд ли будут успешными. Верховный суд Калифорнии принимает апелляции в очень немногих случаях”.

Ван Хаутен было 19 лет, когда она участвовала в убийствах 10 августа 1969 года Лено Лабианки, богатого бакалейщика, и его жены Розмари Лабианки в их доме в Лос-Анджелесе. Супруги зарезали, а на животе Лено Лабианки было вырезано слово "война".

Это фото из архива 29 марта 1971 года, на котором изображен Лесли Ван Хаутен в изоляторе Лос-Анджелеса/AP

Ван Хаутен рассказала ABC News в 1994 году, что она и другой последователь Мэнсона завели Розмари Лабианку в спальню, и “туда донеслись звуки, как мистер Лабианка умирает – ужасные гортанные звуки. Она принялась звать его и кричать. И в этот момент, на короткое мгновение, я поняла, знаете, это люди, которые любят друг друга”.

Она сказала, что последователь Мэнсона Чарльз "Текс" Уотсон дал ей нож.

"Он сказал: "Сделай что-нибудь", потому что Мэнсон приказал ему убедиться, что все мы запачкали руки", — рассказала Ван Хаутен. "И я ударила миссис Лабианку в поясницу примерно 16 раз".

Ван Хаутен не участвовала в убийствах "семьей Мэнсонов" актрисы Шэрон Тейт и четырех других, убитых в другом доме в Лос-Анджелесе вечером ранее.

Слева – Чарльз Мэнсон 14 августа 2017 года на фотографии, предоставленной Калифорнийским департаментом исправительных учреждений и реабилитации; справа – Чарльз Мэнсон 22 декабря 1969 года, во время выхода из зала суда в Лос-Анджелесе/AP

Хотя Чарльз Мэнсон не совершал убийств сам, он предписывал это делать своим последователям. Он скончался в тюрьме в 2017 году.

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