После атак США в Иране исчезли сотни килограммов обогащенного урана: что известно

Ядерный объект Ирана. / © Associated Press

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После авиаударов, совершивших США по трем ключевым ядерным объектам Ирана, исчезли более 400 кг потенциально обогащенного урана. В МАГАТЭ настаивают на срочных инспекциях для выяснения ситуации.

Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает Fox News.

Отметим, что 22 июня США нанесли удары по трем важным ядерным объектам Ирана - в Натанге, Фордо и Исфахани. После этого почти 900 фунтов (более 400 кг) обогащенного урана пропали бесследно.

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"У нас нет информации о его местонахождении. Наша задача - учесть каждый грамм урана", - подчеркнул Гросси.

По словам руководителя МАГАТЭ, удар по Натанзе нанес серьезный ущерб одному из помещений, где расположены центрифуги. Между тем, повреждения в Исфахане пока не удалось полностью оценить.

Иранские должностные лица заявили, что перед атаками приняли "защитные меры" Вероятно, имея в виду эвакуацию материалов, куда именно их вывезли, не известно.

Заметим, что, несмотря на заявления Тегерана, что у них нет планов создавать ядерное оружие, у МАГАТЭ не могут подтвердить "полностью мирный" характер программы.

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"Иран обязан сообщать обо всех материалах. Мы должны получить доступ для проверки. Пора все выяснить", - подчеркнул Гросси.

Напомним, после американских атак вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран потерял способность создавать ядерное оружие. Однако политик ушел от прямого ответа на вопрос о том, известно ли администрации президента Дональда Трампа, где хранится иранский высокообогащенный уран.

Заметим, что на днях военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан. В Пентагоне заявили, что была уничтожена иранская ядерная программа, поэтому эти удары не были направлены против армии или народа страны.

Дата публикации 21:37, 24.06.25 Количество просмотров 68 Иран объявил о победе над Израилем - СМИ