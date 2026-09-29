После атак украинских дронов Путин засекретил данные о работе НПЗ: что Кремль решил скрыть

Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин 28 сентября подписал указ, ограничивающий распространение информации о работе топливно-энергетического комплекса России.

Об этом пишет The Moscow Times.

Реклама

Согласно документу, обнародованному на портале правовой информации, под ограничения будут попадать сведения о деятельности российских НПЗ, которые в этом году, по данным издания, потеряли треть мощностей по переработке из-за атак украинских БПЛА.

Реклама

Теперь к информации с ограниченным доступом будут принадлежать данные об объемах переработки сырья и производства товаров конкретным юридическим лицом — российским нефтеперерабатывающим предприятием.

Кроме того, запрещается распространять информацию о наименованиях и объемах экспортируемых энергетических товаров, продавцов, покупателей и посредников, взаиморасчетах, сроках и датах поставок.

Ограничения также будут касаться данных о транспорте, используемом для перевозок, маршруты, терминалы и склады, в том числе их географические координаты.

Под гриф «секретно» также будут попадать сводные сведения таможенной статистики и информация о планируемых объемах продаж продукции топливно-энергетического комплекса.

Реклама

Как отмечается в указе, ограничения распространяются не только на государственные органы, в частности Росстат, публикующий официальную статистику, но и средства массовой информации и пользователей интернета.

В то же время, предусмотрено исключение для официальных сообщений, которые публикуют сами компании-производители или экспортеры.

Конкретный список продуктов, на которые будут распространяться новейшие ограничения, правительство России обязано найти в течение 10 дней.

В документе отмечается, что такие мероприятия вводятся «в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия США, противоречащие международному праву, и присоединившихся к ним иностранных государств международных организаций».

Реклама

Ранее сообщалось, что удары украинских дронов остановили работу одного из крупнейших НПЗ России.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора попросил президента Украины Владимира Зеленского «притормозить» удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

Новости партнеров

Новости партнеров