После атаки БПЛА на аэродроме в Морозовске раздался новый взрыв, есть раненые

Восемь россиян пострадали в результате взрыва беспилотника, упавшего вблизи аэродрома в Морозовском районе Ростовской области.

В Ростовской области во время следственных действий сдетонировало взрывное устройство на одном из дронов, атаковавших регион в ночь на 5 апреля.

Об этом сообщил местный губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло в Морозовском районе, недалеко от аэродрома. Сдетонировал беспилотный летательный аппарат, который "упал" ночью.

"Пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков", — добавил Голубев.

Атака на российские аэродромы 5 апреля

В российском городе Морозовск, Ростовская область, ночью 5 апреля раздалась серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке на местный аэродром. Очевидцы сообщают о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов.

Аналитики сообщают, что почти 30 самолетов оккупантов могли находиться на аэродроме в Морозовске, который ночью атаковали БпЛА. Так, в момент атаки на аэродроме якобы находились 26 Су-34 и три Су-30/35.

По информации источников ТСН.ua, по меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены во время ночной атаки. Еще 8 якобы повреждены. Есть утраты и посреди личного состава противников.

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