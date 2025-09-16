После атаки дронов поляки активно начали искать жилье за границей — Wyborcza

Дроны в Польше заставили поляков искать жилье за границей / © Associated Press

После массированной атаки в ночь на 10 сентября, когда российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу, многие поляки решили на всякий случай найти жилье за границей.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Поляк Славомир Ставарчик, работающий агентом по недвижимости уже семь лет, специализируется на жилье в Испании и живет в Валенсии, рассказал, что после атаки 10 сентября у него стало втрое больше клиентов.

«После атаки российского беспилотника на Польшу мне звонят в три раза больше людей: друзья, их друзья, много новых клиентов. Они говорят: „Я уже два года думаю о покупке чего-то в Испании, ищу, но, похоже, сейчас самое время принять решение“. Люди переходят от мечты к действиям. Некоторые прямо говорят: „Мне нужно жилье для моего сына“, — признается Славомир Ставарчик.

По его словам, безопасность становится все более важной для поляков.

«Трудно не думать об этом; мы находимся на восточной границе НАТО, а Испания в стороне; даже Вторая мировая война остановилась на Пиренеях. Кроме того, цены уже выровнялись. В Кракове студия стоит миллион злотых, поэтому для жителей Кракова цены на испанские квартиры не заоблачны — за эквивалент такой студии, около 230 000 евро, они могут купить что-нибудь приличное в Испании», — утверждает он.

Другой агент по недвижимости Михал Сподымек подтвердил слова своего коллеги и соотечественника. Михаил специализируется на болгарском рынке недвижимости, и говорит, что поляки стали активно искать жилье и в Болгарии.

«10 сентября до 15:00 все еще смотрели новости и видели, что происходит. Потом стали звонить телефоны: из Жешува, Люблина и, как обычно, из Варшавы. Люди говорили: „У меня есть столько-то, столько-то“, и спрашивали, купят ли они что-нибудь на эти деньги», — вспоминает он.

По словам Михала, многие его клиенты хотят как можно скорее запланировать просмотры домов или квартир.

Эксперт отмечает, что поляки думают, прежде всего, не о безопасности, а о том, что в случае войны Польша запретит выезд за границу своим мужчинам, как сделала это Украина.

«Если война дойдет до наших границ, у мужчин не будет много времени. Как женщина, ты можешь уехать даже спустя неделю после начала войны; мужчины, которые хотели бы выехать из страны в такой ситуации, должны уехать за день до закрытия границ… Мужчины также рассчитывают на то, что в случае необходимости этот второй дом защитит их от призыва на военную службу», — сказал он.

Ранее Дональд Туск заявил, что в Варшаве дрон кружил над правительственными зданиями, задержаны белорусы.