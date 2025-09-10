Граница Польши / © соцмережі

Реклама

Нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками связывают с военными учениями России и Беларуси «Запад-2025», во время которых около 40 000 солдат будут развернуты вблизи польских границ.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в программе «Gość Wydarzeń» телеканала Polsat.

«Польша готовилась к учениям „Запад-2025“ в течение многих месяцев. Польские военные провели учения с участием более 30 000 польских и натовских солдат, чтобы адекватно реагировать», — сказал он.

Реклама

При этом вице-министр обороны отметил, что следует помнить о наступательном характере этих российско-белорусских учений.

«Они начали войну в Украине, а также агрессию против Грузии. Поэтому польские военные готовились к ним. В ближайшие дни на границе будет примерно 40 тысяч солдат», — отметил Цезарий Томчик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что атака российских дронов на Польшу, которая произошла в ночь на 10 сентября, может быть частью совместных военных учений России и Беларуси, которые начинаются в эти дни.

Как сообщалось ранее, на территории республики Беларусь с 12 по 16 сентября состоятся совместные военные учения Беларуси и России «Запад-2025».

Реклама

Военный эксперт, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предположил, что во время этих учений могут случаться провокации, подобные инциденту, когда российский беспилотник «Гербера» залетел на территорию Литвы.