После атаки Ирана на Кипр Лондон меняет политику — что известно

Лондон меняет политику по Ирану / © Associated Press

Если до недавнего времени Великобритания осторожно избегала активного участия в военных действиях США против Ирана из-за нежелания эскалации конфликта, а также отказала предоставить американцам доступ к своим базам в регионе, чтобы не провоцировать Тегеран, то после прямого удара по британской базе на Кипре Лондон вынужден пересмотреть свою позицию и присоединиться.

Военный эксперт Давид Шарп сказал об этом в эфире «Канал 24».

«Сначала британцы действовали очень осторожно и пытались избегать конфликта с Ираном. Они даже отказались предоставить американцам доступ к своим базам в раздражавшем Тегеран регионе. В результате Иран нанес удар по британской базе на Кипре. Премьер Кир Стармер сейчас исправляет эту ошибку, позволяя США использовать британские объекты для атак. Иран фактически идет ва-банк. Посмотрим, как этот шаг окажется успешным с политической и стратегической точки зрения», — отметил он.

Что известно об атаке на Кипр и реакции стран

Премьер-министр Кир Стармер разрешил американским силам использовать базы Королевских воздушных сил на Кипре для оборонных операций против Ирана.

В то же время, Лондон уточняет, что речь идет об ограниченной поддержке в рамках самообороны, а не об участии в масштабной наступательной кампании.

Раньше Греция срочно подготовилась к обороне Кипра. Страна начала срочную переброску флотских подразделений и авиации в Республику Кипр. В Минобороны объявили о привлечении фрегатов и истребителей F-16 для стабилизации ситуации безопасности.

Еще накануне две ракеты Ирана летели в направлении Кипра, но были перехвачены. А президент страны сообщил, что Кипр не являлся целью иранских ракет и никаких признаков угрозы для страны не было и не существует.