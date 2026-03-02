- Дата публикации
После атаки Ирана на Кипр Лондон меняет политику — что известно
После атаки Ирана на британскую базу на Кипре, Великобритания вынуждена поддержать удары США. Премьер Кир Стармер разрешил использовать британские базы для оборонных операций.
Если до недавнего времени Великобритания осторожно избегала активного участия в военных действиях США против Ирана из-за нежелания эскалации конфликта, а также отказала предоставить американцам доступ к своим базам в регионе, чтобы не провоцировать Тегеран, то после прямого удара по британской базе на Кипре Лондон вынужден пересмотреть свою позицию и присоединиться.
Военный эксперт Давид Шарп сказал об этом в эфире «Канал 24».
«Сначала британцы действовали очень осторожно и пытались избегать конфликта с Ираном. Они даже отказались предоставить американцам доступ к своим базам в раздражавшем Тегеран регионе. В результате Иран нанес удар по британской базе на Кипре. Премьер Кир Стармер сейчас исправляет эту ошибку, позволяя США использовать британские объекты для атак. Иран фактически идет ва-банк. Посмотрим, как этот шаг окажется успешным с политической и стратегической точки зрения», — отметил он.
Что известно об атаке на Кипр и реакции стран
Премьер-министр Кир Стармер разрешил американским силам использовать базы Королевских воздушных сил на Кипре для оборонных операций против Ирана.
В то же время, Лондон уточняет, что речь идет об ограниченной поддержке в рамках самообороны, а не об участии в масштабной наступательной кампании.
Раньше Греция срочно подготовилась к обороне Кипра. Страна начала срочную переброску флотских подразделений и авиации в Республику Кипр. В Минобороны объявили о привлечении фрегатов и истребителей F-16 для стабилизации ситуации безопасности.
Еще накануне две ракеты Ирана летели в направлении Кипра, но были перехвачены. А президент страны сообщил, что Кипр не являлся целью иранских ракет и никаких признаков угрозы для страны не было и не существует.