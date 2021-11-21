После аварии с поездом автомобиль несколько километров тащился вдоль путей: водитель не выжил, видео

ДТП произошло на железнодорожном переезде в Алтайском крае России.
Товарный поезд, в который врезался легковой автомобиль на переезде вблизи города Барнаула (Алтайский край РФ), несколько километров тянул его за собой.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Бушущий мир", опубликовав соответствующее видео.
Машину, зацепившуюся за угол грузового вагона, заметили автолюбители на переезде в поселке Черницк под Барнаулом. Товарняк промчался мимо очевидцев на большой скорости, а остановился только в селе Новороманово, где расположена станция Калманка.
Сколько именно километров белая "Лада" тащилась вслед за поездом, неизвестно. Свидетели утверждают, что водителя автомобиля обнаружили в салоне без головы.
Напомним, ранее в России грузовик протаранил поезд — 14 вагонов и локомотив сошли с рельсов и опрокинулись.
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