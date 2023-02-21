После двух новых землетрясений в Турции ранения получили около 300 человек

Около 300 человек ранены после двух землетрясений в турецкой провинции Хатай, состояние 18 - тяжелое.

Три человека погибли после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай, сообщили власти.

Власти провинций Анталья и Мерсин призвали граждан не приближаться к морю после землетрясений на юго-востоке Турции, есть опасения повышения его уровня

После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы.

Землетрясение с эпицентром в турецкой Антакье ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле, сообщили европейские сейсмологи.

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Заметим, что в начале февраля в Турции и Сирии произошло несколько землетрясений. Число погибших их результате составляет более 46 тысяч человек. Среди них – по меньшей мере 40,6 тысячи в Турции.

Напомним, в субботу в ранее разрушенной турецкой провинции произошло новое землетрясение. Подземные толчки были внезапными и продолжались около 20 секунд, вызвав панику среди местных жителей.

14 февраля стало известно, что в результате землетрясения в Турции погибла украинка Юлия Петрова и ее двое сыновей из Запорожья - 10 и 5 лет.

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