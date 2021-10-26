После эвакуации убежали еще десятки украинцев: в МИД назвали количество граждан, желающих выбраться из захваченного Афганистана

После эвакуации убежали еще десятки украинцев: в МИД назвали количество граждан, желающих выбраться из захваченного Афганистана

Украинцы покидают Афганистан и самостоятельно.

В Афганистане, который после вывода войск США власти захватили боевики террористического движения "Талибан", остаются около 130 граждан Украины, которые хотят вернуться домой. В настоящее время МИД ищет безопасные пути для их эвакуации.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

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По его словам, украинцы покидают Афганистан и самостоятельно. Так, за месяц более 30 граждан Украины и членов их семей выехали из страны без посторонней помощи.

"Сейчас около 130 (украинцев – ред.) хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда", — написал глава МИД.

Напомним:

24 августа в "Борисполе" приземлился самолет из Афганистана, отправленный для эвакуации украинских граждан и членов их семей. Вернулись — 30 граждан Украины и члены их семей, 9 человек с правом на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана, 2 человека по запросу Канады. Всего на борту находились 96 человек.

отправленный для эвакуации украинских граждан и членов их семей. Вернулись — 30 граждан Украины и члены их семей, 9 человек с правом на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана, 2 человека по запросу Канады. Всего на борту находились 96 человек. В августе после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан" США и европейские страны приступили к эвакуации своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по числу эвакуированных

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Новости Украины: спецрейсом из Афганистана эвакуировали еще 96 человек

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