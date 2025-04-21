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Категория
Мир
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После Франциска: Католическая церковь готовится к глобальному конклаву с непредсказуемыми кандидатами

Ожидается, что выборы будут непредсказуемыми из-за глобального характера конклава и разнообразия кандидатов.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Ватикан

Ватикан / © Associated Press

После ухода Папы Франциска Католическая церковь окажется перед беспрецедентным конклавом. Ожидается, что он будет носить глобальный характер, с меньшей европоцентричностью, где периферийные регионы будут играть центральную роль. Большинство кардиналов, которые будут участвовать, были назначены Франциском.

Об этом пишет La Stampa.

Среди потенциальных преемников Франциска выделяются фигуры с профилями, отражающими широкий спектр церковных и географических взглядов.

  • Итальянец Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана, опытный дипломат, рассматривается как кандидат "преемства" и "баланса".

  • Итальянец Маттео Мария Цуппи, архиепископ Болонья, известен своей социальной чувствительностью и опытом в общине Святого Эгидия.

  • Итальянец Пьербаттиста Пиццабалла, Латинский Патриарх Иерусалима, францисканец, имеющий опыт работы на библейских землях.

  • Филиппинец Луис Антонио Тагле, префект Дикастерии евангелизации, представитель католической Азии.

  • Француз Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя, эксперт по межрелигиозному диалогу.

  • Португалец Жозе Толентино де Мендонса, префект Департамента культуры и образования, интеллектуал с открытым видением веры.

  • Мальтиец Марио Грех, генеральный секретарь Синода епископов, сторонник коллегиальной Церкви.

  • Венгер Петер Эрде, архиепископ Эстергом-Будапештский, представитель консервативной линии.

  • Гвинеец Роберт Сара, почётный префект Конгрегации богослужения, влиятельный консервативный кардинал.

  • Швед Андерс Арборелиус, кармелит, представитель Католической церкви в Северной Европе.

  • Мьянманец Чарльз Бо, архиепископ Янгона, деятель геополитически нестабильного региона.

  • Шриланкиец Малкольм Ранджит, архиепископ Коломбо, кандидат по традиционалистскому кругу.

  • Конголезец Фридолин Амбонго Бесунгу, архиепископ Киншасы, францисканец, активный деятель общественной и политической жизни.

В конклаве также важную роль будут играть "великие избиратели", которые могут повлиять на выбор нового Папы. Среди них:

  • Американец Тимоти Долан, архиепископ Нью-Йорка.

  • Немец Герхард Людвиг Мюллер, почётный префект Конгрегации вероучения.

  • Швейцарец Курт Кох, префект Дикастерии по содействию христианскому единству.

  • Канадец Марк Веллэ, почетный префект Дикастерии по делам епископов.

Ранее сообщалось, что участие в конклаве – собрании кардиналов для избрания нового главы Католической церкви – примет украинец Николай Бычок.

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