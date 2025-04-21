После Франциска: Католическая церковь готовится к глобальному конклаву с непредсказуемыми кандидатами

Ватикан / © Associated Press

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После ухода Папы Франциска Католическая церковь окажется перед беспрецедентным конклавом. Ожидается, что он будет носить глобальный характер, с меньшей европоцентричностью, где периферийные регионы будут играть центральную роль. Большинство кардиналов, которые будут участвовать, были назначены Франциском.

Об этом пишет La Stampa.

Среди потенциальных преемников Франциска выделяются фигуры с профилями, отражающими широкий спектр церковных и географических взглядов.

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Итальянец Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана, опытный дипломат, рассматривается как кандидат "преемства" и "баланса".

Итальянец Маттео Мария Цуппи, архиепископ Болонья, известен своей социальной чувствительностью и опытом в общине Святого Эгидия.

Итальянец Пьербаттиста Пиццабалла, Латинский Патриарх Иерусалима, францисканец, имеющий опыт работы на библейских землях.

Филиппинец Луис Антонио Тагле, префект Дикастерии евангелизации, представитель католической Азии.

Француз Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя, эксперт по межрелигиозному диалогу.

Португалец Жозе Толентино де Мендонса, префект Департамента культуры и образования, интеллектуал с открытым видением веры.

Мальтиец Марио Грех, генеральный секретарь Синода епископов, сторонник коллегиальной Церкви.

Венгер Петер Эрде, архиепископ Эстергом-Будапештский, представитель консервативной линии.

Гвинеец Роберт Сара, почётный префект Конгрегации богослужения, влиятельный консервативный кардинал.

Швед Андерс Арборелиус, кармелит, представитель Католической церкви в Северной Европе.

Мьянманец Чарльз Бо, архиепископ Янгона, деятель геополитически нестабильного региона.

Шриланкиец Малкольм Ранджит, архиепископ Коломбо, кандидат по традиционалистскому кругу.

Конголезец Фридолин Амбонго Бесунгу, архиепископ Киншасы, францисканец, активный деятель общественной и политической жизни.

В конклаве также важную роль будут играть "великие избиратели", которые могут повлиять на выбор нового Папы. Среди них:

Американец Тимоти Долан, архиепископ Нью-Йорка.

Немец Герхард Людвиг Мюллер, почётный префект Конгрегации вероучения.

Швейцарец Курт Кох, префект Дикастерии по содействию христианскому единству.

Канадец Марк Веллэ, почетный префект Дикастерии по делам епископов.

Ранее сообщалось, что участие в конклаве – собрании кардиналов для избрания нового главы Католической церкви – примет украинец Николай Бычок.