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После Франциска: Католическая церковь готовится к глобальному конклаву с непредсказуемыми кандидатами
Ожидается, что выборы будут непредсказуемыми из-за глобального характера конклава и разнообразия кандидатов.
После ухода Папы Франциска Католическая церковь окажется перед беспрецедентным конклавом. Ожидается, что он будет носить глобальный характер, с меньшей европоцентричностью, где периферийные регионы будут играть центральную роль. Большинство кардиналов, которые будут участвовать, были назначены Франциском.
Об этом пишет La Stampa.
Среди потенциальных преемников Франциска выделяются фигуры с профилями, отражающими широкий спектр церковных и географических взглядов.
Итальянец Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана, опытный дипломат, рассматривается как кандидат "преемства" и "баланса".
Итальянец Маттео Мария Цуппи, архиепископ Болонья, известен своей социальной чувствительностью и опытом в общине Святого Эгидия.
Итальянец Пьербаттиста Пиццабалла, Латинский Патриарх Иерусалима, францисканец, имеющий опыт работы на библейских землях.
Филиппинец Луис Антонио Тагле, префект Дикастерии евангелизации, представитель католической Азии.
Француз Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя, эксперт по межрелигиозному диалогу.
Португалец Жозе Толентино де Мендонса, префект Департамента культуры и образования, интеллектуал с открытым видением веры.
Мальтиец Марио Грех, генеральный секретарь Синода епископов, сторонник коллегиальной Церкви.
Венгер Петер Эрде, архиепископ Эстергом-Будапештский, представитель консервативной линии.
Гвинеец Роберт Сара, почётный префект Конгрегации богослужения, влиятельный консервативный кардинал.
Швед Андерс Арборелиус, кармелит, представитель Католической церкви в Северной Европе.
Мьянманец Чарльз Бо, архиепископ Янгона, деятель геополитически нестабильного региона.
Шриланкиец Малкольм Ранджит, архиепископ Коломбо, кандидат по традиционалистскому кругу.
Конголезец Фридолин Амбонго Бесунгу, архиепископ Киншасы, францисканец, активный деятель общественной и политической жизни.
В конклаве также важную роль будут играть "великие избиратели", которые могут повлиять на выбор нового Папы. Среди них:
Американец Тимоти Долан, архиепископ Нью-Йорка.
Немец Герхард Людвиг Мюллер, почётный префект Конгрегации вероучения.
Швейцарец Курт Кох, префект Дикастерии по содействию христианскому единству.
Канадец Марк Веллэ, почетный префект Дикастерии по делам епископов.
Ранее сообщалось, что участие в конклаве – собрании кардиналов для избрания нового главы Католической церкви – примет украинец Николай Бычок.